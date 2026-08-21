Pembuatan Paspor Sampai Akhir Pekan, Kementerian Imipas Andalkan 3 Immigration Lounge di Sumut

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memastikan layanan pembuatan paspor akhir pekan. Bukan hanya di Jakarta, layanan tersebut kini sampai ke Sumatera Utara (Sumut) melalui peresmian 3 Immigration Lounge pada Kamis (20/8).

Berdasar data dari Kementerian Imipas, 3 Immigration Lounge itu tersebar di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yakni Immigration Lounge Deli Park Medan, Immigration Lounge Cambridge City Mall Medan, dan Immigration Lounge Irian Mall Kisaran.

Hadirnya layanan keimigrasian di kawasan pusat perbelanjaan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan paspor maupun izin tinggal. Tentu dengan fasilitas yang nyaman, modern, dan waktu pelayanan yang lebih fleksibel, termasuk saat akhir pekan.

”Optimalkan Immigration Lounge sebagai pilar pelayanan publik modern yang menghadirkan layanan secara humanis, cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan resmi pada Jumat (21/8).

Selain memperkuat kualitas pelayanan publik di kawasan perkotaan, Kementerian Imipas juga memperluas jangkauan perlindungan negara hingga ke tingkat desa melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Di Sumut, Agus sudah menyerahkan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi dan mengukuhkan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Menurut Agus, PIMPASA akan menjadi ujung tombak edukasi, koordinasi, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Melalui peresmian 3 Immigration Lounge dan pengukuhan 53 PIMPASA, Kementerian Imipas menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Juga untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Agus menekankan, pelayanan publik tidak cukup hanya tersedia, melainkan juga harus hadir lebih dekat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Kementerian Imipas terus menghadirkan inovasi layanan yang mudah diakses tanpa mengurangi kualitas, integritas, maupun akuntabilitas.

”Harapan kami, kehadiran di tengah masyarakat adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pemenuhan dokumen negara,” ujarnya.