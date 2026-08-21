Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.54 WIB

Pembuatan Paspor Sampai Akhir Pekan, Kementerian Imipas Andalkan 3 Immigration Lounge di Sumut

Paspor Warga Negara Indonesia (Kantor Imigrasi Yogyakarta) - Image

Paspor Warga Negara Indonesia (Kantor Imigrasi Yogyakarta)

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memastikan layanan pembuatan paspor akhir pekan. Bukan hanya di Jakarta, layanan tersebut kini sampai ke Sumatera Utara (Sumut) melalui peresmian 3 Immigration Lounge pada Kamis (20/8). 

Berdasar data dari Kementerian Imipas, 3 Immigration Lounge itu tersebar di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yakni Immigration Lounge Deli Park Medan, Immigration Lounge Cambridge City Mall Medan, dan Immigration Lounge Irian Mall Kisaran. 

Hadirnya layanan keimigrasian di kawasan pusat perbelanjaan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan paspor maupun izin tinggal. Tentu dengan fasilitas yang nyaman, modern, dan waktu pelayanan yang lebih fleksibel, termasuk saat akhir pekan.

”Optimalkan Immigration Lounge sebagai pilar pelayanan publik modern yang menghadirkan layanan secara humanis, cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan resmi pada Jumat (21/8). 

Selain memperkuat kualitas pelayanan publik di kawasan perkotaan, Kementerian Imipas juga memperluas jangkauan perlindungan negara hingga ke tingkat desa melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Di Sumut, Agus sudah menyerahkan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi dan mengukuhkan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Menurut Agus, PIMPASA akan menjadi ujung tombak edukasi, koordinasi, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Melalui peresmian 3 Immigration Lounge  dan pengukuhan 53 PIMPASA, Kementerian Imipas menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Juga untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai potensi pelanggaran keimigrasian.

Agus menekankan, pelayanan publik tidak cukup hanya tersedia, melainkan juga harus hadir lebih dekat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Kementerian Imipas terus menghadirkan inovasi layanan yang mudah diakses tanpa mengurangi kualitas, integritas, maupun akuntabilitas.

”Harapan kami, kehadiran di tengah masyarakat adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pemenuhan dokumen negara,” ujarnya. 

Khusus kepada para PIMPASA yang baru dikukuhkan, Agus meminta mereka melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi dan empati. Sebab, mereka adalah representasi negara di tengah masyarakat.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aturan Baru, Lepas Status WNI Kini Dikenai Biaya Rp 5 Juta - Image
Nasional

Aturan Baru, Lepas Status WNI Kini Dikenai Biaya Rp 5 Juta

Senin, 20 Juli 2026 | 02.47 WIB

Tak Perlu Cuti, Warga Jakarta Bisa Ajukan Paspor di Akhir Pekan saat CFD - Image
Jabodetabek

Tak Perlu Cuti, Warga Jakarta Bisa Ajukan Paspor di Akhir Pekan saat CFD

Senin, 20 Juli 2026 | 01.23 WIB

Paspor Simpatik Hari Kebangkitan Nasional, Imigrasi Surabaya Layani 188 Pemohon Paspor pada Akhir Pekan - Image
Surabaya Raya

Paspor Simpatik Hari Kebangkitan Nasional, Imigrasi Surabaya Layani 188 Pemohon Paspor pada Akhir Pekan

Minggu, 24 Mei 2026 | 19.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore