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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 18.49 WIB

Khofifah Jenguk Santri Korban Keracunan MBG di Sidoarjo, Kondisi Pasien Makin Baik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjenguk santri korban dugaan keracunan MBG di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjenguk santri korban dugaan keracunan MBG di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjenguk para santri yang keracunan menu Makan Bergizi Gratis di RS Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9).

Dalam kesempatan itu, ia memastikan kondisi para santri yang dirawat semakin membaik.

Dari 27 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang dirawat di RSI Siti Hajar, 24 orang sudah diperbolehkan pulang setelah keluhan mual dan pusing mereda.

Khofifah tiba di RSI Siti Hajar sekitar pukul 09.00 WIB  dan Ia menyambangi satu per satu korban yang dirawat di kamar VVIP. 

Sambil memberikan bingkisan, Khofifah menanyakan kondisi kesehatan para pasien yang terdiri dari pelajar tingkat SMP hingga SMA tersebut.

Ia juga memastikan keluhan yang sebelumnya dirasakan para santri sudah tidak muncul saat dirinya melakukan pemantauan.

“Jadi InsyaAllah mereka sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanyakan apa indikasinya ke dokter, mual lalu pusing. Yang saya tanyakan kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada,” kata Khofifah, Kamis (3/9).

27 Santri Masih Dirawat, 24 Sudah Boleh Pulang 

Dari total 27 santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba’ul Hikam yang menjalani rawat inap di RSI Siti Hajar, sebanyak 24 pasien dinyatakan membaik.

Mereka diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatan menunjukkan perkembangan positif.

Sementara itu, tiga pasien lainnya masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi mereka benar-benar stabil sebelum diperbolehkan meninggalkan rumah sakit.

Editor: Bayu Putra
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