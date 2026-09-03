43 Ribu Orang Jadi Korban Keracunan, Kenapa Penyedia MBG masih Belum Ditindak seolah Kebal Hukum?

Bupati Sidoarjo Subandi menengok santri Ponpes Manbaul Hikam yang keracunan MBG pada Selasa (1/9). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencapai 43.838 orang sejak 2025 hingga Agustus 2026.
Meski korban terus melonjak di 36 provinsi, hingga kini belum ada satu pun dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijerat hukum.
Fakta itu diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat merespons maraknya kasus keracunan usai libur panjang sekolah.
Sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026, korban sudah mencapai 15.735 orang. Di antaranya, 3.079 korban terjadi sepanjang Agustus 2026.
JPPI menilai penanganan kasus keracunan selama ini mandek pada birokrasi tanpa efek jera pada penyedia.
"Ini sudah menjadi alarm nasional. Puluhan ribu orang menjadi korban sejak MBG berjalan, dan setiap bulan korban baru terus berjatuhan. Pemerintah tidak bisa terus memperlakukan korban sebagai angka-angka statistik. Di balik setiap angka ada anak yang sakit, keluarga yang panik, dan kegagalan negara menjamin makanan yang aman," ujar Ubaid, Kamis (3/9).
Penanganan kasus keracunan MBG biasanya berhenti pada sanksi administratif, seperti penutupan sementara dapur atau teguran tertulis.
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Jawa Pos
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