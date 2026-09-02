Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Kondisi Santri Korban Keracunan MBG di RS Siti Hajar Membaik

Bupati Sidoarjo Subandi memantau kondisi santri korban dugaan keracunan MBG di RS Siti Hajar Sidoarjo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kondisi santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membaik pada Rabu (2/9).
Dari 94 pasien yang sempat mendapat penanganan di RS Siti Hajar Sidoarjo, tersisa 33 pasien yang masih menjalani perawatan dan ditargetkan pulang pada Kamis (3/9) pagi.
Sebelumnya, ratusan santri dan santriwati Manba’ul Hikam dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo setelah mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9) siang.
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Penanganan dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan seiring munculnya keluhan kesehatan setelah para santri menyantap makanan tersebut.
RS Siti Hajar Sidoarjo mencatat sebanyak 94 pasien terkait kejadian tersebut hingga Rabu (2/9) pukul 15.02 WIB.
Dari jumlah itu, 33 pasien menjalani rawat inap, 53 pasien mendapatkan penanganan rawat jalan, sedangkan delapan pasien masih dalam observasi di IGD.
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Jumlah pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan terus berkurang seiring kondisi kesehatan mereka membaik.
Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memastikan proses pemantauan terhadap para santri tetap berjalan.
Pada Rabu (2/9) pukul 19.30 WIB, Bupati Sidoarjo Subandi datang langsung ke RS Siti Hajar Sidoarjo untuk melihat kondisi para santri.
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Jawa Pos
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