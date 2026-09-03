Penyebab Keracunan MBG Sidoarjo: Makanan Matang Jam 5, Dimakan Lewat Jam 12

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap batas waktu konsumsi menjadi salah satu temuan dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Makanan yang diketahui matang sekitar pukul 05.00 WIB dan seharusnya dimakan sebelum pukul 09.00 WIB, ternyata baru dikonsumsi para siswa setelah pukul 12.00 WIB.

Namun, label yang digunakan justru mencantumkan waktu pelaporan pukul 08.00 WIB dan batas konsumsi maksimal pukul 10.00 WIB. Selain itu, label tersebut tidak dipasang pada seluruh ompreng.

"Penelusuran sementara itu makanan matang di jam 5, maka harusnya dikonsumsi sebelum jam 9. Namun di labeling itu ditulis dilaporkan jam 8 dan dimakan maksimal jam 10 di labelnya," ujar Kepala BGN Sudaryono melalui instagram @sudaru_sudaryono, Kamis (3/9).

"Dan labelnya itu tidak semua ompreng, hanya satu ompreng difoto kemudian dimasukkan ke dalam POP kemudian di-capture oleh radar MBG. Jadi jam 8 itu dilakukan labeling untuk dimakan maksimal jam 10 pagi," lanjut Sudaryono.

Persoalan makin serius karena waktu pengiriman makanan juga sudah lewat dari batas waktu yang tercantum dalam label.

Sudaryono menyebut makanan yang seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 10.00 WIB justru dikirim ke sekolah sekitar pukul 11.30 hingga 11.40 WIB dan baru dimakan setelah pukul 12.00 WIB.

"Sehingga keracunan massal terjadi di sekolah di mana omprengmu kau kasih jam 10 tapi kemudian kau kasih jam 11 lebih dan dimakan di atas jam 12," katanya.

BGN Sebut Kelalaian yang Disengaja Atas temuan tersebut, Sudaryono menilai kejadian itu bukan sekadar kelalaian biasa. Dia menyebut aturan dan petunjuk teknis terkait keamanan makanan telah diberikan kepada pengelola SPPG.

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