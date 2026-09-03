Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 3 September 2026 | 17.14 WIB

RSUD Sidoarjo Masih Rawat 8 Santri Manbaul Hikam Korban Diduga Keracunan MBG

Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rizqi Maulana Hadi menjelaskan perkembangan kondisi santri yang diduga keracunan MBG, Kamis (3/9/2026). (Dadang Kurnia/JawaPos.com) - Image

Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rizqi Maulana Hadi menjelaskan perkembangan kondisi santri yang diduga keracunan MBG, Kamis (3/9/2026). (Dadang Kurnia/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak delapan santri Ponpes Manbaul Hikam sidoarjo yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kini masih dirawat di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rizqi Maulana Hadi menjelaskan, dari 8 santri itu, 7 di antaranya menjalani rawat inap. Sementara satu orang lainnya masih diobservasi.

Rizqi memastikan, kesemua santri yang menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo kondisinya berangsur membaik. "Kondisinya secara umum membaik," kata Rizqi kepada JawaPos.com, Kamis (3/9).

Berdasarkan data pada pukul 08:44 WIB, total korban keracunan yang ditangani RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo sebanyak 383 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 375 pasien telah diperbolehkan pulang usai kondisinya dinyatakan aman.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmita Herawati mengungkapkan, jumlah korban keracunan massal santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, mencapai 664 orang.

Dari jumlah tersebut, 581 korban sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatan dipastikan membaik.

Kemudian masih ada 77 santri yang masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, dan 6 pasien sisanya dalam tahap observasi.

"Total 664 pasien, MRS 77 pasien, KRS 581 pasien, Observasi 6 pasien," ujar dr Lakhsmi.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
43 Ribu Orang Jadi Korban Keracunan, Kenapa Penyedia MBG masih Belum Ditindak seolah Kebal Hukum? - Image
Nasional

43 Ribu Orang Jadi Korban Keracunan, Kenapa Penyedia MBG masih Belum Ditindak seolah Kebal Hukum?

Kamis, 3 September 2026 | 16.20 WIB

Update Korban Keracunan MBG di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo: Total 664 Orang, 77 masih Dirawat - Image
Surabaya Raya

Update Korban Keracunan MBG di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo: Total 664 Orang, 77 masih Dirawat

Kamis, 3 September 2026 | 16.16 WIB

Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Kondisi Santri Korban Keracunan MBG di RS Siti Hajar Membaik - Image
Surabaya Raya

Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Kondisi Santri Korban Keracunan MBG di RS Siti Hajar Membaik

Kamis, 3 September 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore