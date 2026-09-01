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Ardini Pramitha
Selasa, 1 September 2026 | 23.31 WIB

Buka PKKMB 2026, Rektor Unusa Tekankan Mahasiswa Harus Punya Adab dan Daya Juang

PKKMB Unusa resmi dibuka. (Humas Unusa) - Image

PKKMB Unusa resmi dibuka. (Humas Unusa)

JawaPos.com - Menjadi mahasiswa bukan sekadar soal mengejar nilai tinggi dan mendapatkan ijazah. 

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Prof. Tri Yogi Yuwono meminta mahasiswa baru mulai membentuk kebiasaan, karakter, dan kemampuan yang akan menjadi bekal setelah lulus.

Pesan itu disampaikan saat membuka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unusa 2026 di Kampus B Unusa, Senin (31/8). Tahun ini, PKKMB mengangkat tema “Level Up Our Future” dan “Gear Up for Impact”.

Di hadapan mahasiswa baru, Tri Yogi mengingatkan adanya perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa. Perubahan tersebut, kata dia, seharusnya diikuti dengan perubahan pola pikir dan tanggung jawab.

“Mulai hari ini, status kalian bukan lagi siswa, tetapi mahasiswa. Ada kata ‘maha’ di depan nama kalian, yang artinya cara berpikir, tanggung jawab, dan kedewasaan kalian harus naik kelas,” ujarnya.

Menurut Tri Yogi, kemampuan akademik saja tidak menjamin mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemauan untuk bekerja keras, disiplin, tekun, dan tidak mudah menyerah justru menjadi modal penting selama menjalani perkuliahan.

Dia mencontohkan, mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi tidak memiliki kedisiplinan bisa saja kesulitan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Sebaliknya, mahasiswa dengan kemampuan biasa-biasa saja tetap bisa berkembang apabila memiliki kemauan belajar dan daya juang.

“Mahasiswa yang pintar tetapi malas sering kali gagal di tengah jalan dan terlambat lulus. Sebaliknya, mahasiswa yang mungkin kemampuannya biasa saja, tetapi memiliki mental kerja keras, rajin, disiplin, dan pantang menyerah, mereka yang akan berhasil menaikkan kualitas dirinya,” katanya.

Tri Yogi juga meminta mahasiswa baru tidak menjadikan IPK sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan selama berada di kampus.

Editor: Sabik Aji Taufan
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