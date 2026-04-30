4 Pelajaran Adab yang Bisa Orang Tua Ajarkan Lewat Keseharian Cerita Anak

JawaPos.com – Anak-anak memang peniru yang ulung. Biasanya mereka akan melakukan atau meniru kebiasan yang dilihat atau didengar secara langsung. Termasuk meniru adab atau etika yang diperlihatkan orang tua dan orang sekitarnya.

Untuk mengajarkan adab pada anak, orang tua bisa melakukannya lewat hal yang disukai anak-anak. Salah satunya melalui tayangan atau serial kartun yang memiliki nilai edukasi.

Misalnya lewat serial animasi seperti Nussa yang memperlihatkan nilai-nilai adab dengan cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Cerita yang ringan justru seringkali lebih mudah dipahami, karena anak merasa sedang melihat pengalaman yang mirip dengan dirinya sendiri. Setidaknya ada 4 cara orang tua untuk mengajarkan adab pada anak lewat serial Nussa.

1. Mengajarkan Rasa Syukur dari Hal Sederhana

Dalam cerita Hujan, anak-anak diajak melihat hujan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekadar cuaca, tetapi sebagai bentuk rahmat dan kebaikan dari Tuhan. Durasi yang singkat, tidak sampai 4 menit, membuat pesan ini mudah diterima. Anak belajar bahwa hal kecil seperti hujan pun bisa menjadi sesuatu yang patut disyukuri.

2. Mengenalkan Adab dan Kebiasaan Ibadah Sejak Dini

Melalui cerita Menjaga Wudhu, anak-anak diperkenalkan pada makna wudhu, termasuk hal-hal yang dapat membatalkannya. Disampaikan dengan cara yang ringan, anak tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga mulai mengerti alasan di baliknya yaitu tentang kebersihan, disiplin, dan tanggung jawab. Nilai ini berakar dari ajaran Islami, tapi juga relevan secara universal dalam membentuk kebiasaan baik sejak kecil.

3. Mengajarkan Makna Kebaikan Lewat Hal yang Dekat

Cerita 1 Huruf 10 Kebaikan menghadirkan kisah sederhana tentang Nussa yang bertemu dengan penjual pisang di pasar yang rajin membaca Al-Qur’an. Dari pertemuan tersebut, kisah berkembang menjadi pemahaman bahwa satu kebaikan kecil dapat membawa dampak yang lebih besar dan mengalir kepada orang lain.