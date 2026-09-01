Dilema Jukir Surabaya: Tarik Parkir Non-Tunai, tapi Setor Pakai Tunai

Ratusan jukir PJS geruduk Balai Kota Surabaya, minta kejelasan soal parkir non tunai. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penataan sistem parkir non tunai di Surabaya ternyata belum sepenuhnya berjalan. Pasalnya, juru parkir (jukir) dilanda dilema.
Mereka diminta menarik parkir dengan cara non tunai yakni Qris, e-toll atau voucher, sedangkan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) justru menarik setoran parkir dengan cara tunai.
Persoalan ini yang membuat jukir di Surabaya menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Senin (31/8) kemarin.
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Ratusan jukir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) itu meminta bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk meminta pertanggungjawaban, atas kebijakan yang dinilai tumpang tindih itu.
Salah satu jukir Surabaya, Didit mengaku masih mengalami pungutan secara tunai di lokasi tempatnya bekerja.
"Di tempat saya bekerja ini masih ada pungutan. Istilah pungutan itu yang dari Dishub. Saya cuma ingin menanyakan legalnya saja. Jadi ini sebenarnya memang ilegal atau legal," ujar Didit, Selasa (1/9).
Menurut Didit, lokasi tempatnya bekerja telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya dan telah menerapkan sistem digitalisasi.
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Namun, dia mempertanyakan masih adanya penarikan setoran kepada pihak Dishub secara tunai.
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