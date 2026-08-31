Kenalkan Robot Berbasis AI dan Ramah Lingkungan, PKKMB Untag Surabaya Kurangi 8.400 Botol Plastik

JawaPos.com - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya sukses menyelenggarakan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 selama empat hari (25/8, 26/8, 27/8, dan 29/8). Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya dan mengusung tema Empowering Global Generation itu diikuti oleh sebanyak 3.160 mahasiswa baru.

Pelaksanaan PKKMB tahun ini tidak hanya menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan akademik dan kehidupan kampus, tetapi juga mengenal berbagai inovasi. Sebagai bagian dari gerakan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kampus, Untag Surabaya mengajak mahasiswa baru menerapkan kebiasaan ramah lingkungan sejak awal perkuliahan. Salah satunya melalui program membawa tumbler atau botol minum pribadi dari rumah.

Untuk mendukung gerakan tersebut, Untag Surabaya menyediakan sejumlah titik air minum bersih di area kampus. Selama pelaksanaan PKKMB 2026, panitia pun tidak menggunakan air minum dalam kemasan sekali pakai sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Eco Campus.

KURANGI SAMPAH: PKKMB Untag Surabaya tahun ini diarahkan untuk mendukung konsep eco- campus.

Ketua Pelaksana PKKMB Untag Surabaya 2026 Yusrida Muflihah SKom MKom menyampaikan bahwa langkah tersebut memberikan dampak nyata terhadap pengurangan sampah plastik.

"Upaya ini terbukti karena dalam acara sebesar PKKMB selama empat hari mampu mengurangi penggunaan 8.400 botol plastik. Ini membangun kebiasaan ramah lingkungan sejak mahasiswa pertama kali memasuki kehidupan kampus," ujarnya.

Selain mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, PKKMB tahun ini juga memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Owly Quest sebagai pusat informasi mahasiswa baru sekaligus media permainan treasure hunt. Dalam pelaksanaannya, permainan treasure hunt melalui aplikasi Owly Quest mengajak mahasiswa baru mengunjungi lima pos yang tersebar di lingkungan Untag Surabaya dengan bantuan petunjuk arah yang tersedia dalam aplikasi.

INOVATIF: Untag Surabaya memperkenalkan Robot Owly, sebuah asisten digital berbentuk robot yang dirancang secara interaktif untuk memberikan informasi seputar Untag Surabaya.

Di setiap pos, peserta mengikuti berbagai permainan dan tantangan yang berkaitan dengan pengenalan tanaman serta lingkungan kampus. Konsep tersebut dirancang untuk membuat proses pengenalan kampus lebih interaktif dan menyenangkan, sekaligus mendorong mahasiswa baru mengenal lingkungan Untag Surabaya secara langsung.

Untag Surabaya, yang dikenal sebagai miniatur Indonesia, mencerminkan keberagaman mahasiswa baru PKKMB tahun ini yang berasal dari lintas provinsi, mulai Sabang hingga Merauke. Hal itu menunjukkan kian luasnya daya tarik Untag Surabaya sebagai salah satu kampus swasta pilihan di Indonesia.

"Saya memilih Untag Surabaya awalnya karena media sosialnya. Setelah saya cari-cari, ternyata banyak program studi unggul dan reputasi akademiknya bagus. Jadi, saya memilih berkuliah di sini," ungkap Meyor

Apner Antoh, mahasiswa baru program studi teknik informatika yang berasal dari Kota Sorong, Papua.