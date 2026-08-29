Paman di Surabaya Tega Cabuli Ponakananya, Korban Sempat Teriak Kesakitan 

Seorang paman berinisial M ditetapkan sebagai tersangka usai mencabuli keponakannya sendiri. (Sat PPA-PPO Polrestabes Surabaya)
JawaPos.com - Seorang paman berinisial M, 65, warga Kecamatan Sawahan tega mencabuli keponakannya sendiri berinisial NAM, 8. Akibat perbuatannya, korban bahkan sempat teriak kesakitan.
Kasat PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari menjelaskan, dugaan pencabulan yang dilakukan paman kepada keponakannya dilaporkan oleh ibu korban, Senin (20/7).
Kejadian itu bermula saat korban hendak membeli jajan di warung neneknya, Minggu (19/7). Korban dilayani oleh tersangka.
"Setelah korban membeli jajan, tangan kanannya tiba-tiba ditarik tersangka masuk ke dalam warung," kata Melati dikonfirmasi, Sabtu (29/8).
Di tempat itu lah, tersangka melakukan aksi bejatnya. Dia berusaha menyetubuhi korban. Namun, korban beteriak kesakitan.
"Korban sempat berteriak sakit-sakit, sampai akhirnya korban berontak dan menggigit tangan tersangka sehingga terlepas dari tersangka," jelasnya.
Korban kemudian berlari pulang ke rumah sembari memakai celana yang sempat dilepas paksa sang paman.
Atas kejadian itu, ibu korban melaporkan ke polisi. Barang bukti yang disita polisi antara lain baju dress warna pink dan celan dalam warna hijau tua.
Tersangka dijerat dengan pasal Pasal 473 Ayat (2) huruf b KUHP tentang Persetubuhan Terhadap Anak.
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