Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.59 WIB

Sempat Kabur, Polres Jember Bekuk Pelaku Pencabulan Siswi SLBN Muaro Jambi

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember membekuk ST (57), pelaku terduga pencabulan terhadap seorang siswi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Muaro Jambi, setelah sempat kabur beberapa hari ke Kabupaten Jember, Jawa Timur. (Antara).

JawaPos.com - ST,57, terduga pelaku pencabulan terhadap seorang siswi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Muaro Jambi, dibekuk Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)  Polres Jember. ST diamankan setelah sempat kabur beberapa hari ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Sudah, sudah (diamankan) sedang kita periksa di sini (Polres)," kata Kasat Reskrim Polres Muarojambi Iptu M. Nizar di Jambi, Provinsi Jambi, dilansir dari Antara, Senin (29/6).

Nizar menjelaskan pelaku ST yang merupakan oknum pegawai penjaga sekolah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi itu diamankan tim Satreskrim Polres Jember tanpa melakukan perlawanan.

"Saat ini, pelaku tengah dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik. Jika terbukti, pelaku terancam hukuman penjara sembilan tahun," ujarnya.

Merujuk pada tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan cabul terhadap anak, yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditambah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Perlindungan Anak.

Seorang siswi SLBN Kabupaten Muaro Jambi, NH (16)  diduga menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ST, oknum penjaga sekolah tersebut.

Aksi bejat ini pertama kali diketahui oleh pihak keluarga setelah menerima laporan dari guru sekolah tersebut, yang mencurigai adanya perubahan perilaku pada korban karena sering murung dalam beberapa waktu terakhir.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Kepanikan Jamaah Shalat Tarawih Saat Terjadi Ledakan Misterius di Masjid Patrang Jember - Image
Berita Daerah

Kepanikan Jamaah Shalat Tarawih Saat Terjadi Ledakan Misterius di Masjid Patrang Jember

Selasa, 17 Maret 2026 | 16.53 WIB

BPH Migas: Pertamina Alihkan Pasokan BBM di SPBU Jember yang Disegel - Image
Berita Daerah

BPH Migas: Pertamina Alihkan Pasokan BBM di SPBU Jember yang Disegel

Minggu, 15 Maret 2026 | 18.41 WIB

Polisi Tahan Pengurus Perbakin yang Cabuli Atlet Menembak Berusia 15 Tahun di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Polisi Tahan Pengurus Perbakin yang Cabuli Atlet Menembak Berusia 15 Tahun di Surabaya

Kamis, 25 Juni 2026 | 01.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore