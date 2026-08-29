Cegah Stunting Sejak Kehamilan, POGI Surabaya Beri Pemeriksaan Gratis untuk 26 Ibu Hamil

POGI Surabaya memberikan edukasi stunting kepada 26 ibu hamil. ( Dok POGI Surabaya).
JawaPos.com - Upaya mencegah stunting tidak harus menunggu anak lahir. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan turut menjadi perhatian karena pemenuhan gizi dan pemeriksaan rutin dapat dilakukan sejak bayi masih berada di dalam kandungan.
Hal tersebut menjadi perhatian Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Surabaya melalui program Merdeka Stunting 2026.
Kegiatan itu memberikan pemeriksaan dan edukasi kesehatan secara gratis kepada 26 ibu hamil.
Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi POGI Cabang Surabaya bersama PT Pegadaian Area Surabaya 1, dengan dukungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair).
Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr dr Budi Prasetyo, SpOG, Subsp. Obginsos, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan sedini mungkin, termasuk sejak masa kehamilan.
Menurut dia, kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi ibu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Pemeriksaan secara berkala juga diperlukan untuk mengetahui kondisi kehamilan sekaligus mendeteksi faktor risiko lebih awal.
“Karena dari ibu yang sehat, kami berharap lahir bayi yang sehat, tumbuh optimal, dan menjadi generasi yang kuat di masa depan,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8).
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemeriksaan antenatal care (ANC) dan ultrasonografi (USG) secara gratis.
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Jawa Pos
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