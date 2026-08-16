Salah Paham Penanganan Stunting: Beri Makan Bukan Solusi Tunggal

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digencarkan salah satunya untuk menekan angka stunting di Indonesia. Sayangnya, mayoritas penanganan stunting justru bukan hanya terpaku pada asupan gizi anak.

Selain itu, sasaran penanganan stunting juga sebenarnya cukup spesifik. Sebab, stunting bisa muncul sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seorang anak.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat angka stunting nasional mencapai 19,8 persen. Angka ini memang turun dari 21,5 persen pada 2023 dan 27,7 persen pada 2019. Namun, bagaimana dengan tahun 2026 setelah intervensi dari program MBG?

Dokter Ahli Gizi Masyarakat DR. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menegaskan, pencegahan stunting jauh lebih kompleks dari sekadar memberi makan karena sekitar 70 persen kontribusinya bukan berasal dari faktor gizi semata.

70 Persen Pencegahan Bukan Soal Gizi

dr. Tan mengatakan, pencegahan stunting membutuhkan intervensi sensitif, mulai dari edukasi, literasi, air bersih, sanitasi, imunisasi hingga kondisi ekonomi keluarga.

"Jika pencegahan stunting masih sebatas seremonial atau cuma bagi-bagi makanan, maka arahnya sudah menyimpang jauh," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (14/8).

Menurutnya, lingkungan yang penuh asap rokok, pembakaran sampah, dan pencemaran dapat membuat bayi serta anak mudah sakit sehingga pertumbuhannya terganggu.

Persoalan air bersih juga belum selesai. dr. Tan menyoroti kondisi ketika akses air layak masih menjadi masalah di sejumlah wilayah.