BPJS Serahkan Santunan Rp 276 Juta untuk Korban Tewas Akibat Kecelakaan Maut di Grahadi

JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat jaminan sosial kepada keluarga korban meninggal Rachmat Praditya Kusuma (25) akibat kecelakaan maut di sekitar Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (27/8).

Korban merupakan karyawan PT Wings Surya yang baru didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Agustus 2026 atau sekitar 23 hari sebelum kecelakaan terjadi.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja menjelaskan total santunan yang diberikan keluarga korban sebesar Rp 276.322.332.

Utoh mengatakan kejadian ini menjadi pengingat bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja dan perlindungan pekerja tidak boleh ditunda.

"Almarhum baru 23 hari menjadi peserta. Kita tidak pernah tahu kapan risiko akan datang. Karena itu pekerja harus mendapatkan perlindungan sejak mulai bekerja," ujar Utoh, Jumat (28/8).

Dia menjelaskan santunan diberikan ini karena kecelakaan terjadi saat almarhum menjalankan pekerjaannya, ahli waris mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Salah satu manfaatnya berupa santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.

PT Wings Surya sebagai pemberi kerja telah mendaftarkan almarhum dengan upah Rp5.288.796 sesuai UMK Kota Surabaya.