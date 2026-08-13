Manfaatkan Korban yang Tertidur, Pria Asal Lamongan Gondol Motor di Warkop Surabaya

JawaPos.com - Seorang pria berinsial MFGP, (24), warga Jalan Telogorejo, Kelurahan Sogo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ditangkap Sat Reskrim Polrestabes Surabaya usai mencuri motor milik warga Surabaya saat tidur.

Peristiwa itu terjadi di Warkop Titik Temu, Jalan Lidah Wetan Gang 3 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Senin (6/7).

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan motor yang dicuri adalah Honda Vario nopol S 4406 HU warna hitam miliki pemuda berinisial JAPA warga Kebraon.

“Korban kehilangan sepeda motor di Warkop Titik Temu, Jalan Lidah Wetan Gang 3 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,” jelas AKP Hadi, Kamis (13/8).

Hadi menjelaskan kejadian bermula dari korban datang ke Warkop Titik Temu, bersama temannya, Minggu malam (5/7).Saat itu sepeda motor miliknya, di parkir di depan warkop.

Hingga Senin (6/7) dinihari, korban istirahat, dan kontak sepeda motornya ditaruh di bawa tikar tempat ia tidur.

AKP Hadi menambahkan, korban sadar telah kehilangan sepeda motor usai bangun tidur sekira pukul 06.00 WIB.

“Korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada hilang, dan mencari kunci kontaknya juga tidak ada,” imbuhnya.