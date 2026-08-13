Manfaatkan Korban yang Tertidur, Pria Asal Lamongan Gondol Motor di Warkop Surabaya

Seorang pria berinsial MFGP, (24), warga Jalan Telogorejo, Kelurahan Sogo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ditangkap Sat Reskrim Polretabes Surabaya usai mencuri motor milik warga Surabaya saat tidur.
JawaPos.com - Seorang pria berinsial MFGP, (24), warga Jalan Telogorejo, Kelurahan Sogo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ditangkap Sat Reskrim Polrestabes Surabaya usai mencuri motor milik warga Surabaya saat tidur.
Peristiwa itu terjadi di Warkop Titik Temu, Jalan Lidah Wetan Gang 3 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Senin (6/7).
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan motor yang dicuri adalah Honda Vario nopol S 4406 HU warna hitam miliki pemuda berinisial JAPA warga Kebraon.
“Korban kehilangan sepeda motor di Warkop Titik Temu, Jalan Lidah Wetan Gang 3 Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,” jelas AKP Hadi, Kamis (13/8).
Hadi menjelaskan kejadian bermula dari korban datang ke Warkop Titik Temu, bersama temannya, Minggu malam (5/7).Saat itu sepeda motor miliknya, di parkir di depan warkop.
Hingga Senin (6/7) dinihari, korban istirahat, dan kontak sepeda motornya ditaruh di bawa tikar tempat ia tidur.
AKP Hadi menambahkan, korban sadar telah kehilangan sepeda motor usai bangun tidur sekira pukul 06.00 WIB.
“Korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada hilang, dan mencari kunci kontaknya juga tidak ada,” imbuhnya.
Merasa tidak beres, korban memutuskan melihat CCTV yang berada di Warkop Titik Temu. Hasilnya, ia melihat ada seorang laki laki, yang mengambil sepeda motor miliknya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan