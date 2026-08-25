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Rian Alfianto
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.46 WIB

Naik Kereta Jakarta-Serang, Transit di Mana? Ini Rute dan Estimasi Waktunya

Pemerintah menargetkan elektrifikasi Green Line Tanah Abang–Rangkasbitung rampung pada 2027. (Pexels/Java Visuel) - Image

Pemerintah menargetkan elektrifikasi Green Line Tanah Abang–Rangkasbitung rampung pada 2027. (Pexels/Java Visuel)

JawaPos.com - Perjalanan kereta dari Jakarta ke Serang bisa menjadi pilihan transportasi yang praktis dan relatif terjangkau. Namun, penumpang perlu melakukan satu kali transit di Stasiun Rangkasbitung sebelum melanjutkan perjalanan ke Serang.

Total waktu perjalanan umumnya sekitar 3 hingga 4 jam, tergantung waktu tunggu saat transit. Rute ini cocok bagi kamu yang ingin bepergian dari Jakarta ke Serang tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Perjalanan dilakukan dengan kombinasi KRL Commuter Line dan KA Lokal Merak. Berikut panduannya.

Rute Kereta Jakarta-Serang

Perjalanan dimulai dengan menaiki KRL Commuter Line menuju Stasiun Tanah Abang. Jika berangkat dari stasiun lain di wilayah Jakarta, kamu perlu memastikan perjalanan mengarah ke Tanah Abang sebagai titik awal menuju Rangkasbitung.

Dari Stasiun Tanah Abang, lanjutkan perjalanan menggunakan KRL Commuter Line jurusan Rangkasbitung. Kereta ini akan membawa penumpang hingga pemberhentian terakhir, yakni Stasiun Rangkasbitung.

Perjalanan dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit hingga 2 jam.

Setibanya di Rangkasbitung, perjalanan belum selesai. Stasiun ini menjadi titik transit untuk berpindah dari KRL Commuter Line ke KA Lokal Merak.

Transit di Stasiun Rangkasbitung

Stasiun Rangkasbitung merupakan bagian penting dalam perjalanan kereta Jakarta-Serang karena penumpang harus berganti kereta di sini.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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