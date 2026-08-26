GIIAS Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 37 Merek Otomotif Terbaru

JawaPos.com - Hari yang ditunggu-tunggu pecinta otomotif Jawa Timur telah tiba. GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2026 resmi dibuka di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (26/8).

Selama lima hari kedepan, Rabu (26/8) sampai Minggu (30/8), pameran otomotif terbesar di Indonesia ini akan menghadirkan 37 merek kendaraan, mencakup kategori penumpang, komersial, dan roda dua.

Peresmian dilakukan secara simbolis dengan pembunyian bel oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, dan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Iwan.

"Jawa Timur memiliki potensi besar, di mana berdasarkan data penjualan mobil hingga April 2026, Jawa Timur konsisten berada di posisi ketiga nasional dengan menyumbangkan 9,1 persen dari penjualan nasional," tutur Putu Juli.

Potensi pasar otomotif Jawa Timur juga tercermin dari populasi mobil penumpang yang mencapai 5,58 juta unit, tertinggi di Indonesia, selaras dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen pada triwulan II 2026.

"Menyusul keberhasilam GIIAS di BSD Tangerang, hadirnya GIIAS Surabaya 2026 ini menjadi jawaban langsung untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif yang sangat potensial tersebut," imbuh Ketua Umum GAIKINDO itu.

Menurutnya, GIIAS Surabaya tidak hanya menjadi ajang pameran kendaraan terbaru, tetapi juga sebagai platform strategis untuk memperluas pasar otomotif nasional sekaligus memanfaatkan potensi besar Jawa Timur.