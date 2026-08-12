Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Pimpin Ekshumasi Jenazah Sutrimo di Banyumas Hari Ini

Polisi gelar olah TKP kasus meninggalnya seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ekshumasi jenazah Sutrimo berjalan sesuai dengan rencana. Hari ini (12/8) Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti akan memimpin langsung ekshumasi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa proses pembongkaran makam di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.
”Sesuai (jadwal) jam 10 pagi,” ungkap Budi saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta.
Dalam proses tersebut, Polda Metro Jaya mendapat dukungan dari Polda Jateng dan Polresta Banyumas. Sementara Dokter Hastry akan bertugas bersama Dokter Ahmad Yudianto.
Setelah makam dibongkar dan jenazah Sutrimo dikeluarkan, ekshumasi bakal berlangsung dengan pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam tubuh. Tujunnya untuk mengungkap penyebab kematian yang dilaporkan tidak wajar.
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