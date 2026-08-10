Cari Tahu Penyebab Kematian Sutrimo, Lusa Polda Metro Jaya Ekshumasi Jenazah di Banyumas

JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan ekshumasi jenazah Sutrimo berlangsung di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (12/8). Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya mencari tahu penyebab kematian pria yang disebut-sebut sebagai mantan kepala urusan rumah tangga (karumga) Febrie Adriansyah tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan laporan kasus dari Polresta Banyumas dan Bareskrim Polri. Sehingga dilakukan sejumlah langkah hingga akhirnya proses hukum kasus tersebut naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

”Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu besok lusa, kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas,” kata Iman kepada awak media pada Senin (10/8).

Polda Metro Jaya berharap dari ekshumasi yang dilakukan lusa, penyidik dapat menemukan dan menyimpulkan penyebab kematian Sutrimo. Sehingga pihak keluarga mendapatkan kepastian atas dugaan pelanggaran hukum yang menyertai kabar meninggalnya Sutrimo. Iman mengaku, pihaknya tidak terlalu ambil pusing soal latar belakang korban. Fokusnya adalah mengungkap dugaan pidana.

”Terkait korban, Polri akan memperlakukan siapa pun, korban atau siapa pun yang menjadi korban dari sebuah perbuatan pidana, entah itu siapa, kami perlakukan sama,” tegasnya.

Saat ini, kasus itu ditangani oleh polisi atas dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Awal mula penanganan kasus berlangsung setelah jenazah korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Klinik Kecantikan Mordent, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis (23/7).

Polda Metro Jaya masih mendalami peristiwa tersebut. Langkah itu diambil setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (26/7) dan melakukan serangkaian proses penyelidikan hingga akhirnya kasus naik ke tahap penyidikan.

”Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apa pun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar, masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.