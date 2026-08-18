Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 18 Agustus 2026 | 14.06 WIB

Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia: Tanamkan Nilai Luhur Sejak Dini

Fitri mendampingi perjalanan Gema Farand Pratama sejak usia 5 tahun untuk mengejar cita-cita sebagai pesepak bola masa depan Indonesia. (Dok. Fitri untuk JawaPos.com) - Image

Fitri mendampingi perjalanan Gema Farand Pratama sejak usia 5 tahun untuk mengejar cita-cita sebagai pesepak bola masa depan Indonesia. (Dok. Fitri untuk JawaPos.com)

JawaPos.com — Soekarno Cup 2026 menjadi panggung bagi talenta muda dari 16 provinsi, termasuk Gema Farand Pratama dari Banteng Jawa Timur, yang mendapat dukungan penuh sang ibu, Fitri.

Sejak usia 5 tahun atau saat masih TK, Fitri konsisten mendampingi Gema berlatih sepak bola sambil menanamkan disiplin, sportivitas, dan pantang menyerah.

Bagaimana perjuangan Fitri mendampingi Gema sejak kecil?

Perjalanan Gema Farand Pratama menjadi atlet sepak bola tidak lepas dari peran Fitri yang setia mendampingi putranya sejak mengenal Sekolah Sepak Bola (SSB) pada usia 5 tahun.

Bagi Fitri, pengorbanan terbesar bukan sekadar waktu atau tenaga, melainkan kesediaan dirinya bersama sang suami menemani Gema menikmati seluruh proses hingga mampu tampil di level kompetisi usia muda.

“Pengorbanan terbesar bagi saya untuk Gema adalah di mana saya, papanya dan Gema bisa lalui dan menikmati prosesnya hingga saat ini,” ujar Fitri kepada JawaPos.com, Selasa (18/8/2026).

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana perjalanan seorang atlet muda dibangun dari dukungan keluarga yang hadir sejak tahap paling awal.

Fitri mengaku selalu berusaha mendampingi Gema selama menjalani latihan, terutama sejak sang anak meminta masuk SSB ketika masih duduk di bangku TK.

Dukungan itu terus diberikan hingga sekarang, termasuk ketika Gema mendapat kesempatan menjadi bagian dari tim Banteng Jawa Timur di Soekarno Cup 2026.

“Saya berusaha mendampingi Gema selama latihan mulai dari dia minta untuk masuk ke Sekolah Sepak Bola (SSB) yaitu mulai TK umur 5 tahun hingga saat ini,” kata Fitri.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menemani Latihan Sejak Usia 7 Tahun, Perjuangan Ayah Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Menemani Latihan Sejak Usia 7 Tahun, Perjuangan Ayah Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 13.49 WIB

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

Senin, 17 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Legenda Timnas Indonesia Ingatkan 400 Pemain Muda Soekarno Cup 2026 Jaga Sportivitas - Image
Sepak Bola Indonesia

Legenda Timnas Indonesia Ingatkan 400 Pemain Muda Soekarno Cup 2026 Jaga Sportivitas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore