Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia: Tanamkan Nilai Luhur Sejak Dini

Fitri mendampingi perjalanan Gema Farand Pratama sejak usia 5 tahun untuk mengejar cita-cita sebagai pesepak bola masa depan Indonesia. (Dok. Fitri untuk JawaPos.com)
JawaPos.com — Soekarno Cup 2026 menjadi panggung bagi talenta muda dari 16 provinsi, termasuk Gema Farand Pratama dari Banteng Jawa Timur, yang mendapat dukungan penuh sang ibu, Fitri.
Sejak usia 5 tahun atau saat masih TK, Fitri konsisten mendampingi Gema berlatih sepak bola sambil menanamkan disiplin, sportivitas, dan pantang menyerah.
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Perjalanan Gema Farand Pratama menjadi atlet sepak bola tidak lepas dari peran Fitri yang setia mendampingi putranya sejak mengenal Sekolah Sepak Bola (SSB) pada usia 5 tahun.
Bagi Fitri, pengorbanan terbesar bukan sekadar waktu atau tenaga, melainkan kesediaan dirinya bersama sang suami menemani Gema menikmati seluruh proses hingga mampu tampil di level kompetisi usia muda.
“Pengorbanan terbesar bagi saya untuk Gema adalah di mana saya, papanya dan Gema bisa lalui dan menikmati prosesnya hingga saat ini,” ujar Fitri kepada JawaPos.com, Selasa (18/8/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana perjalanan seorang atlet muda dibangun dari dukungan keluarga yang hadir sejak tahap paling awal.
Fitri mengaku selalu berusaha mendampingi Gema selama menjalani latihan, terutama sejak sang anak meminta masuk SSB ketika masih duduk di bangku TK.
Dukungan itu terus diberikan hingga sekarang, termasuk ketika Gema mendapat kesempatan menjadi bagian dari tim Banteng Jawa Timur di Soekarno Cup 2026.
“Saya berusaha mendampingi Gema selama latihan mulai dari dia minta untuk masuk ke Sekolah Sepak Bola (SSB) yaitu mulai TK umur 5 tahun hingga saat ini,” kata Fitri.
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Jawa Pos
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