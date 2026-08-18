Menemani Latihan Sejak Usia 7 Tahun, Perjuangan Ayah Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

JawaPos.com — Irsyad Shibra Ilahi, kapten Banteng DKI Jakarta di Soekarno Cup 2026, mendapat dukungan penuh dari sang ayah, Anas, sejak mulai bermain sepak bola pada usia 7 tahun.

Selama bertahun-tahun, Anas rela mengorbankan waktu, materi, dan tenaga untuk menemani putranya mengikuti latihan hingga turnamen di dalam maupun luar kota.

Pengorbanan Waktu Dimulai Sejak Irsyad Berusia 7 Tahun Bagi Anas, pengorbanan terbesar dalam mendukung perjalanan Irsyad menjadi atlet sepak bola adalah waktu, sebab perjuangan tersebut sudah dimulai sejak sang anak berusia 7 tahun.

Hampir setiap pekan, waktu keluarga harus dibagi dengan agenda latihan dan pertandingan yang menjadi bagian penting dalam perkembangan Irsyad sebagai pemain muda.

“Sampai di titik ini pengorbanan kami sebagai orang tua tentunya waktu, karena sejak dari usia 7 tahun anak saya sudah mulai bermain bola,” ujar Anas kepada JawaPos.com, Senin (17/8/2026).

Perjalanan itu tidak berhenti pada persoalan mengantar anak menuju lapangan latihan, tetapi juga membutuhkan kesiapan untuk mendampingi berbagai agenda pertandingan.

Anas menyebut dirinya rela berkorban materi untuk memenuhi kebutuhan Irsyad, mulai dari peralatan sepak bola hingga seragam yang digunakan saat bertanding.

“Rela berkorban materi demi membeli peralatan bola seragam dan mengantar anak turnamen setiap akhir pekan baik di dalam maupun keluar kota,” katanya.