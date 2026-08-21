Kapolri Resmikan Gedung KSPSI AGN Jatim Setelah Mangkrak 30 Tahun

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Gedung tersebut kini memiliki fasilitas untuk mendukung aktivitas organisasi, pelayanan, pelatihan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM bagi buruh.

Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur memiliki sejarah panjang. Pembangunannya dimulai pada 1988 melalui swadaya dan gotong royong anggota yang dipelopori Dendy Prayitno bersama sejumlah rekan.

Namun, pembangunan terhenti sejak 1990 akibat berbagai persoalan sehingga gedung belum dapat diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Upaya penataan kembali baru dilakukan lebih dari tiga dekade kemudian. Revitalisasi dimulai pada pertengahan 2025 atas prakarsa Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan dilanjutkan hingga gedung rampung pada 2026.

Peresmian oleh Kapolri menjadi penanda dimulainya pemanfaatan gedung tersebut setelah puluhan tahun tidak berfungsi secara optimal.

Kini, gedung dilengkapi ruang organisasi, ruang rapat, aula untuk kegiatan pelatihan, klinik kesehatan, minimarket, serta ruang pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi Andi Gani Nena Wea dan jajaran KSPSI AGN Jawa Timur yang mendorong penyelesaian pembangunan dan revitalisasi gedung tersebut.

Kapolri berharap gedung itu tidak hanya menjadi pusat aktivitas organisasi, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi buruh untuk memperjuangkan hak dan meningkatkan kesejahteraan.

“Saya berharap gedung ini benar-benar menjadi rumah besar, tidak hanya bagi anggota KSPSI AGN Jawa Timur, namun juga bagi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia,” ujar Kapolri.