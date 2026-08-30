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Dhimas Ginanjar
Minggu, 30 Agustus 2026 | 19.04 WIB

Kapolri Tekankan Persatuan, Sebut NKRI Rumah Bersama bagi Setiap Anak Bangsa

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara silaturahmi dengan Garda Satya NKRI, Minggu (30/8). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara silaturahmi dengan Garda Satya NKRI, Minggu (30/8). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rumah bersama yang memberikan ruang bagi setiap anak bangsa untuk mengambil peran dan berkontribusi bagi kemajuan negara.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Syukuran Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Garda Satya NKRI, Minggu (30/8/2026).

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI.

Melalui wadah tersebut, mereka berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara kamtibmas, menjaga persatuan, serta berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kita memiliki rumah bersama bernama NKRI, dengan pintu yang selalu terbuka bagi setiap anak bangsa untuk berperan dan berjuang menata kembali langkah, serta membangun masa depan bangsa,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, keberagaman agama, suku, budaya, daerah, maupun latar belakang merupakan kekayaan bangsa yang harus terus dirawat.

Ia menilai persatuan menjadi modal utama untuk membawa Indonesia semakin kuat, maju, dan disegani.

Kapolri juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian nyata. Kontribusi tersebut dapat dimulai dari keluarga dan lingkungan hingga bagi bangsa dan negara.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara silaturahmi dengan Garda Satya NKRI, Minggu (30/8). (Mabes Polri)

Ia berharap semangat kebersamaan terus tumbuh sehingga setiap anak bangsa dapat mengambil bagian dalam menjaga persatuan, memelihara kamtibmas, serta mendukung pembangunan nasional.

Editor: Dhimas Ginanjar
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