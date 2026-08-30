Garda Satya NKRI Tegaskan Komitmen Pengabdian dengan Semangat Satya Haprabu

Kapolri Listyo Sigit Prabowo (dua dari kiri) saat di acara Garda Satya NKRI, Minggu (30/8). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Keluarga besar Garda Satya NKRI menyatakan kesiapan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui semangat “Satya Haprabu”. Komitmen tersebut mengemuka dalam Syukuran Kemerdekaan RI Ke-81 dan Silaturahmi Kapolri dengan Garda Satya NKRI di Solo, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Bersama Umat Membangun Indonesia” tersebut menjadi momentum bagi Garda Satya NKRI untuk meneguhkan komitmen kebangsaan sekaligus memperkuat peran positif di tengah masyarakat.
Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara Kamtibmas dan menjaga keutuhan NKRI di bawah koordinasi Polri.
Semangat “Satya Haprabu” menjadi cerminan tekad Garda Satya NKRI untuk menjaga komitmen kebangsaan dan mengarahkan pengabdian melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam kesempatan tersebut menekankan setiap anak bangsa memiliki ruang dan kesempatan untuk berperan dalam membangun masa depan Indonesia.
“Kita memiliki rumah bersama bernama NKRI, dengan pintu yang selalu terbuka bagi setiap anak bangsa untuk berperan dan berjuang menata kembali langkah, serta membangun masa depan bangsa,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, komitmen terhadap NKRI perlu diwujudkan melalui kontribusi positif. Bentuknya antara lain menjaga Kamtibmas, merawat persatuan, serta mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Garda Satya NKRI juga didorong mengembangkan perannya melalui kegiatan produktif, termasuk penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kapolri berharap semangat dan kekompakan keluarga besar Garda Satya NKRI dapat menjadi kekuatan positif yang memberikan manfaat semakin luas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan tema “Bersama Umat Membangun Indonesia”, yang menegaskan pembangunan bangsa membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
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Jawa Pos
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