Pria Tanpa Identitas Tersambar KA Logawa di Bawah Flyover Aloha Sidoarjo

JawaPos.com - Seorang pria tanpa identitas atau Mr. X mengalami luka-luka setelah diduga tersambar Kereta Api (KA) Logawa, tepar di perlintasan bawah Flyover Aloha, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Rabu (19/8).

Kapolsek Gedangan, Kompol Anak Agung Gede Putra Wisnawa mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada siang hari. Korban ditemukan selamat dalam kondisi mengalami luka berat pada bagian kepala.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat, anggota piket Reskrim Polsek Gedangan langsung mendatangi lokasi kejadian (rel kereta api di bawah Flyover Aloha)," tuturnya, dikutip dari Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group), Rabu (19/8).

Saat petugas tiba di lokasi, korban masih dalam keadaan hidup. Sejumlah pihak juga telah memberikan penanganan medis awal sebelum korban dievakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Korban diduga tersambar KA Logawa yang sedang melaju menuju Purwokerto. Setelah korban dievakuasi menggunakan ambulans, kereta api tersebut kembali melanjutkan perjalanan.

"Korban saat ini masih hidup dan menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban serta meminta keterangan sejumlah saksi," imbuhnya.

Menurut keterangan saksi yang diterima polisi, korban diduga sebelumnya sempat mencoba melakukan aksi bunuh diri di perlintasan kereta api kawasan Jemursari, Surabaya pada Rabu (19/8) sekitar pukul 00.30 WIB.

Namun, upaya tersebut diduga berhasil digagalkan setelah keberadaan korban diketahui oleh masyarakat sekitar. Informasi tersebut kini masih didalami petugas untuk memastikan rangkaian kejadian.

"Informasi masih kami dalami. Identitas korban juga belum diketahui karena saat ditemukan (korban) tidak membawa kartu identitas," tutur Kompol Anak Agung.