Basarnas Surabaya Kirim 15 Potensi SAR untuk Bantu Penanganan Gempa Bumi di NTT

Kantor SAR Kelas A Surabaya mengirimkan 15 personel potensi SAR untuk membantu korban terdampak bencana di NTT. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)
JawaPos.com - Kantor SAR Kelas A Surabaya mengirimkan 15 personel potensi SAR untuk membantu penanganan dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka diberangkatkan dari Dermaga Mako Armada II Surabaya pada Selasa (18/8). 15 personel ini terdiri dari 2 personel Rumah Zakat, 9 personel SAR MTA, dan 4 personel Yayasan Seribu Senyum.
Masing-masing organisasi potensi SAR tersebut membawa kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas di lokasi, diantaranya kendaraan rescue, ambulans, dan kendaraan angkut logistik.
Kasi Sumber Daya SAR Kantor SAR Kelas A Surabaya, Wahyu Tri Agung mengatakan Basarnas bekerja sama dengan TNI AL untuk memfasilitasi keberangkatan personel ke wilayah terdampak bencana di NTT.
"Para potensi SAR tersebut bertolak menuju NTT menggunakan KRI dr Soeharso pada pukul 13.00 WIB. Dalam perjalanan tersebut, mereka bergabung dengan unsur TNI AL dan komponen lainnya," tutur Wahyu, Selasa (18/8).
Menurutnya, kehadiran potensi SAR dibutuhkan untuk memperkuat sumber daya yang bisa dikerahkan dalam operasi pencarian dan pertolongan serta penanganan dampak bencana di wilayah terdampak (NTT).
Sementara itu, Kasi Operasi dan Siaga SAR Kantor SAR Kelas A Surabaya, Didit Arie Ristandy berharap seluruh relawan mampu menjalankan tugas secara optimal selama berada di lokasi terdampak bencana.
Dengan kehadiran para potensi SAR, harapannya dapat memperkuat kemampuan tim gabungan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di NTT sekaligus penanganan pascabencana.
“Semoga rekan-rekan potensi SAR yang berangkat dapat melaksanakan misi dengan baik, tetap mengutamakan keselamatan, dan dapat membantu masyarakat hingga masa tanggap darurat selesai,” pesan Didit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!