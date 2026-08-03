Hotline Korban KMP Mutiara Sentosa 2, Keluarga Bisa Hubungi Nomor Ini

JawaPos.com - Kantor SAR Surabaya, KSOP Tanjung Perak, dan Perusahaan Kapal, membuka layanan hotline bagi keluarga korban KMP Mutiara Sentosa II, yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8).

Layanan hotline ini dibuka untuk memudahkan keluarga yang mencari informasi tentang keberadaan korban maupun perkembangan operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.

Berdasarkan informasi yang dipasang di Posko Terpadu Penanganan Penumpang KM Mutiara Sentosa II di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, berikut nomor hotline yang bisa dihubungi:

1. KSOP Tanjung Perak: 08113100050

2. Agen Kapal: 082314119326

3. Basarnas Surabaya: 082123746274

4. Perusahaan Agen Kapal: 081213967955

Basarnas Surabaya memastikan perkembangan proses pencarian dan evakuasi korban akan terus diperbarui secara berkala melalui posko serta kanal informasi resmi agar keluarga penumpang memperoleh informasi yang akurat.

Kronologi singkat

KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT ALP.

"Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya terima telepon pukul 08.24 WIB dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan utara Sumenep, Madura," ujarnya.

Semenit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran menghubungi Kantor SAR Surabaya. Perusahaan melaporkan KMP Mutiara Sentosa 2 dengan sekitar 250 penumpang mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar.