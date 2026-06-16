Kenapa Bendera Arab Saudi Tidak Dibentangkan di Tanah Jelang Lawan Uruguay? Ini Penjelasannya

Bendera Arab Saudi jelang lawan Uruguay. (istimewa)
JawaPos.com – Penampakan unik terjadi jelang laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Arab Saudi kontra Uruguay di Miami Stadium, Miami, Amerika Serikat, Selasa (16/6) pagi WIB. Jelang laga dimulai, bendera Arab Saudi tidak dibentangkan di tanah sebagaimana kontestan lain.
Terdapat sebuah tradisi dalam pertandingan internasional di mana kedua kesebelasan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing jelang kick-off.
Pada Piala Dunia 2026, seremoni ini dilakukan sembari membentangkan bendera kedua negara di masing-masing sisi lapangan.
Namun terdapat keunikan yang cukup menyita perhatian jelang partai antara Arab Saudi kontra Uruguay. Terlihat, bendera kedua negara tidak diletakkan di tanah ketika dibentangkan.
Bendera Arab Saudi dan Uruguay diangkat sedikit oleh para steward yang bertugas. Hal ini tentu berbeda dengan pertandingan-pertandingan lain, di mana bendera dari negara yang akan tanding diletakkan dengan rapi di atas lapangan.
Fenomena ini cukup menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola internasional.
Sejumlah warganet berspekulasi bahwa bendera Arab Saudi memang tidak boleh diletakkan di tanah karena mengandung kalimat Tauhid yang berbunyi ‘Laa ilaha illallah, Muhamad Rasulullah’ yang artinya ‘tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah’.
Hingga artikel ini dibuat, FIFA atau Federasi Sepak Bola Arab Saudi memang tidak merilis pernyataan resmi.
Namun penelusuran JawaPos.com, memang terdapat aturan resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa bendera berwarna dominan hijau tersebut tidak boleh diletakkan di tanah.
Hal ini diatur dalam regulasi resmi bertajuk Flag Use Violation, tepatnya pada nomor 14.
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