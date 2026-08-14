Evaluasi KBS, Pemkot Surabaya Bentuk Tim Pengawas Khusus Medis dan Nutrisi Satwa

Kebun Binatang Surabaya. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya akan membentuk tim pengawas khusus medis dan nutrisi yang bertugas untuk memantau kondisi satwa di Kebun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Kebijakan ini dibentuk sebagai salah satu evaluasi terhadap tata kelola KBS usai kasus korupsi anggaran makan satwa yang melibatkan mantan Direktur Umum (Dirut) Chairul Anwar.
"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, Jumat (14/8).
Kemudian, Pemkot Surabaya juga akan melakukan evaluasi terhadap aspek keuangan.
Syamsul menegaskan capaian dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kondisi perusahaan.
Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi dan pengawasan agar potensi persoalan dapat diketahui lebih dini.
"Jadi, nanti untuk ke depannya kami lakukan (evaluasi) secara berkala, sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," jelasnya.
Selain evaluasi keuangan, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Perumda KBS.
"Kami nanti juga akan menggandeng auditor yang independen. Jadi kita yang akan menunjuk auditornya untuk mengaudit keuangan dari KBS," tegasnya.
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