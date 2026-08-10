Pemkot Surabaya Pecat Raka Raki Jatim Usai Viral Skandal Dugaan Aborsi Pacar

JawaPos.com - Runner up Raka Raki Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahman yang viral diduga minta aborsi pacarnya langsung dipecat. Ia sebelumnya tercatat sebagai tenaga kontrak non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya.

Kabag Umum Prokopim Pemerintah Kota Surabaya Ario Bagus Permadi menjelaskan, awalnya Tio direkrut menjadi tenaga non ASN sekitar akhir 2024 karena pemkot membutuhkan pembawa acara atau master of ceremony (MC).

Tio sendiri merupakan Cak dan Ning Surabaya 2023 sehingga dinilai memiliki publik speaking yang bagus.

"Akhirnya pimpinan waktu itu merekrut beliau sebagai tenaga kontrak non ASN tadi. Kemudian, sekitar akhir 2025 beliau sudah tidak menjadi bagian dari protokol hanya staf administrasi biasa," kata Ario saat dikonfirmasi, Senin (10/8).

Ario menyampaikan, setelah kasus ini viral di media sosial, pihaknya langsung memanggil Tio dan langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kemarin sore, kami mendapatkan informasi di media sosial itu langsung gerak cepat konsolidasi dengan teman-teman terkait, dan tadi bagi kami lakukan pemutusan hubungan kerja per tadi pagi, kami langsung undang yang bersangkutan melakukan klarifikasi," jelasnya.

Dengan demikian, Pemkot Surabaya kini tidak memiliki kewenangan apapun terkait masalah tersebut.

"Kalau di kami selesai, bukan lagi kewenangan kami terkait urusan beliau. Kami lakukan pemutusan hubungan kerja karena melanggar kontrak kinerja," tandas Ario.

Diberitakan sebelumnya, Nama runner up Raka Raki Jawa Timur 2026 Tio Ferdian Rahman mendadak menjadi perbincangan di media sosial.