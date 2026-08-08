2.665 Kasus Kekerasan Anak di Riau, Pekanbaru Tertinggi 3 Tahun

Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau masih menjadi persoalan serius. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 2.665 kasus kekerasan terhadap anak di 12 kabupaten/kota.
Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan kasus terbanyak selama tiga tahun berturut-turut. Bahkan, jumlah kasus di ibu kota Provinsi Riau itu selalu menembus lebih dari 150 kasus setiap tahun.
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau menunjukkan, kasus kekerasan terhadap anak mencapai 833 kasus pada 2023. Angka tersebut kemudian naik menjadi 951 kasus pada 2024 sebelum turun menjadi 881 kasus pada 2025.
Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi pada ketiga tahun tersebut. Pada 2023, tercatat 152 kasus, kemudian meningkat menjadi 179 kasus pada 2024, sebelum turun menjadi 169 kasus pada 2025.
Pada 2023, setelah Pekanbaru, jumlah kasus tertinggi tercatat di Bengkalis sebanyak 131 kasus. Berikutnya Kampar 95 kasus, Dumai 91 kasus, Indragiri Hulu (Inhu) 60 kasus, Rokan Hilir (Rohil) 55 kasus, Rokan Hulu (Rohul) 53 kasus, dan Siak 48 kasus.
Indragiri Hilir (Inhil) mencatat 31 kasus, Pelalawan 26 kasus, Kepulauan Meranti 22 kasus, dan Kuantan Singingi (Kuansing) 19 kasus. Pekanbaru tetap berada di posisi teratas dengan selisih cukup jauh dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Kondisi serupa terjadi pada 2024. Pekanbaru mencatat 179 kasus, disusul Kampar 140 kasus, Dumai 109 kasus, dan Bengkalis 108 kasus.
Pelalawan mencatat 81 kasus, Rohil 64 kasus, Inhu 62 kasus, dan Rohul 60 kasus. Selanjutnya terdapat Inhil 49 kasus, Siak 46 kasus, Kuansing 40 kasus, serta Kepulauan Meranti 22 kasus.
Pada 2025, jumlah kasus di Pekanbaru memang mengalami penurunan 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dengan 169 kasus, Pekanbaru tetap menjadi daerah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Riau.
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