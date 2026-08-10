Rayakan Hari Jadi ke-34 Tahun, Huang Jatim Gelar Turnamen Padel Rangkul Generasi Muda

JawaPos.com - Perkumpulan Marga Huang Jatim punya upaya yang tepat dalam menyolidkan anggota dalam bidang olahraga. Huang Jatim menggelar turnamen padel di Allohaus Padel, Surabaya, 8-9 Agustus.

Total 138 peserta atau 69 pasang turun di ajang yang digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-34 Huang Jatim tersebut.

Dari jumlah itu, 30 peserta di antaranya adalah bermarga Huang. Sisanya dari atlet padel dari luar Huang Jatim.

Mereka bukan hanya datang dari Surabaya dan sekitarnya. Ada juga yang dari Malang dan Jombang.

Ong Pendopo Winoto, Ketua Panitia Pelaksana, menyebut ini kali pertama Huang Jatim menggelar turnamen padel.

"Karena olahraga ini sedang hype. Banyak anak-anak muda yang menggemarinya juga. Ide dari Ketua perkumpulan Marga Huang Jatim (Johanes Wijaya, Red), kami saat ini menggandeng anak-anak muda berkompetisi dalam persahabatan. Karena ini konsepnya fun," kata Ong.

Ong yang juga menjabat Sekretaris Marga Huang Jatim itu pun berharap dengan adanya turnamen padel ini dapat mengakrabkan anggota. Terutama anak-anak muda. Apalagi banyak kegiatan dalam komunitas Huang Jatim.

Tidak hanya dalam bidang olahraga. Juga di dalam bidang sosial, pendidikan, dan seni. Sebelum menggelar turnamen padel, mereka pun pernah menggelar turnamen golf di bidang olahraga. Pada bidang seni, mereka juga pernah menggelar lomba karaoke.