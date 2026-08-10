Rayakan Hari Jadi ke-34 Tahun, Huang Jatim Gelar Turnamen Padel Rangkul Generasi Muda

Dari kiri, Ketua Pengawas Huang Jatim Hadi Wiyono, Dewan Pembina Huang Jatim Agus Wibisono, Ketua Huang Jatim Yohanes Wijaya, dan Wakil Ketua Huang Dunia Loddy Gunadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkumpulan Marga Huang Jatim punya upaya yang tepat dalam menyolidkan anggota dalam bidang olahraga. Huang Jatim menggelar turnamen padel di Allohaus Padel, Surabaya, 8-9 Agustus.
Total 138 peserta atau 69 pasang turun di ajang yang digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-34 Huang Jatim tersebut.
Dari jumlah itu, 30 peserta di antaranya adalah bermarga Huang. Sisanya dari atlet padel dari luar Huang Jatim.
Mereka bukan hanya datang dari Surabaya dan sekitarnya. Ada juga yang dari Malang dan Jombang.
Ong Pendopo Winoto, Ketua Panitia Pelaksana, menyebut ini kali pertama Huang Jatim menggelar turnamen padel.
"Karena olahraga ini sedang hype. Banyak anak-anak muda yang menggemarinya juga. Ide dari Ketua perkumpulan Marga Huang Jatim (Johanes Wijaya, Red), kami saat ini menggandeng anak-anak muda berkompetisi dalam persahabatan. Karena ini konsepnya fun," kata Ong.
Baca Juga:Perdaya Korban dengan Iming-Iming Jalur Khusus, Agung: Rekruitmen ASN Gratis, Bantah Terima Upah
Ong yang juga menjabat Sekretaris Marga Huang Jatim itu pun berharap dengan adanya turnamen padel ini dapat mengakrabkan anggota. Terutama anak-anak muda. Apalagi banyak kegiatan dalam komunitas Huang Jatim.
Tidak hanya dalam bidang olahraga. Juga di dalam bidang sosial, pendidikan, dan seni. Sebelum menggelar turnamen padel, mereka pun pernah menggelar turnamen golf di bidang olahraga. Pada bidang seni, mereka juga pernah menggelar lomba karaoke.
Setelah sukses menggelar turnamen padel untuk kali pertama ini, Ong mengharapkan agenda ini jadi agenda rutin tahunan Huang Jatim. Komunitas Marga Huang di tingkat nasional pun diharapkan mengikuti Huang Jatim.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates