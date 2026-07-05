DPR Dukung Perpres Pertahanan: Penyebaran LGBT jadi Ancaman Nonmiliter yang Serius

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Perpres yang ditetapkan pada 24 Oktober 2025 itu menjadi pedoman penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode 2025 hingga 2029. Pemerintah menegaskan terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Salah satu poin yang tercantum dalam kategori ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Pemerintah memasukkan isu tersebut sebagai bagian dari tantangan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kerangka kebijakan pertahanan negara.

Oleh Soleh menilai, penerbitan Perpres 111/ 2025 merupakan langkah yang tepat dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, penyebaran budaya LGBT saat ini semakin meluas dan dinilai dapat berdampak terhadap masa depan generasi bangsa.

"Saya mendukung penuh Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Penerbitan Perpres tersebut sudah sangat tepat karena penyebaran budaya LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter yang harus mendapat perhatian serius. Fenomena ini semakin masif dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa Indonesia," kata Oleh Soleh kepada wartawan, Minggu (5/7).

Ia juga menilai, negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai pengaruh yang dianggap tidak sejalan dengan norma, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang di Indonesia.

"Melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2025, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi rakyat Indonesia dari berbagai pengaruh budaya yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Oleh Soleh mengajak para orang tua agar lebih aktif mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka dalam menghadapi arus informasi, termasuk berbagai konten yang berkaitan dengan LGBT.

"Peran keluarga sangat penting. Saya mengajak seluruh orang tua untuk lebih aktif melindungi dan membimbing anak-anaknya dari berbagai pengaruh yang dapat mengganggu perkembangan moral dan karakter generasi muda," ujarnya.