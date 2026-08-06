Cari Bangkai KMP Mutiara Sentosa II, Basarnas Terus Sisir Perairan Sumenep

Basarnas menerjunkan Helikopter HR-1301 untuk menyisir perairan Sumenep untuk mencari bangkai KMP Mutiara Sentosa II, Kamis (6/8). (Dok/Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Operasi SAR korban kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II resmi berakhir pada Selasa (4/8).

Kendati demikian, Basarnas masih terus melakukan pemantauan di Perairan Utara Sumenep.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, pada hari ini, Kamis (6/8), helikopter Basarnas HR-1301 diterjunkan untuk melakukan pemantauan udara di perairan utara Sumenep, Pulau Madura.

Penyisiran udara dilakukan untuk mencari tanda-tanda keberadaan bangkai KMP Mutiara Sentosa II, sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya korban yang hingga kini belum ditemukan.

"Sembari menunggu verifikasi pengaduan penumpang dari KSOP dan perusahaan kapal, kami tetap melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, sehingga tidak ada jeda waktu," tutur Nanang dalam keterangannya.

Sehari sebelumnya, Rabu (5/8), KN SAR 249 Permadi juga melakukan penyisiran di perairan utara Sumenep, sebelum akhirnya kembali sandar di Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Nanang menjelaskan pada masa operasi kesiapsiagaan, posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak telah dibubarkan dan setiap instansi mengoperasikan posko di kesatuannya masing-masing.