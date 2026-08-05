Kemenhub Audit Operator KMP Mutiara Sentosa II Pasca-Kebakaran, KNKT Lakukan Investigasi

Kepulan asap membubung dari KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di lepas pantai Pulau Madura (AZ News)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak merespons insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di perairan Masalembu. Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pemerintah resmi memanggil dan menyurati pihak operator, PT Atosim Lampung Pelayaran, guna mengaudit penerapan sistem manajemen keselamatan armada secara menyeluruh.
Langkah ini diambil guna mengevaluasi total aspek keselamatan pelayaran demi mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menegaskan, audit ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah.
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"Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari," ujar Masyhud dalam keterangan resminya, Rabu (5/8).
Update Evakuasi Korban dan Operasi SAR
Proses evakuasi para penumpang terus dilakukan oleh tim gabungan. Sebanyak 62 korban dievakuasi dari Masalembu menuju Surabaya menggunakan KN Masalembo pada Selasa (4/8).
Hingga saat ini, total korban yang dievakuasi mencapai 238 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 orang dilaporkan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia.
Masyhud turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh unsur SAR yang bekerja terpadu dalam penyelamatan, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, KSOP, operator pelayaran, hingga potensi masyarakat. Sejumlah armada seperti KRI Nala 363, KN SAR Permadi, KN Grantin P. 211, belasan kapal komersial/tugboat, hingga perahu nelayan setempat bahu-membahu dalam aksi penyelamatan ini.
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Meskipun Basarnas telah mengalihkan operasi SAR khusus menjadi operasi rutin kesiapsiagaan di bawah kendali Kantor SAR Surabaya, Kemenhub memastikan penanganan korban dan proses investigasi terus berjalan penuh.
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