Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa II Tuntas, 5 Meninggal, 233 Selamat

JawaPos.com - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memastikan evakuasi seluruh penumpang dan kru korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II sudah tuntas.

Kepala Basarnas, Marsdya TNI Mohammad Syafii mengatakan, jumlah final korban yang terevakuasi sudah sesuai dengan manifest, yakni 238 orang. Dengan rincian 233 selamat dan 5 meninggal.

"Setelah kita konfirmasi antara KSOP, owner kapal, dan nakhoda, kita mendapatkan data riil bahwa jumlah korban yang berada dalam kapal yaitu 238 orang," ujarnya dalam konferensi pers di Terminal GSN, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (4/8).

Sebagai informasi, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II mengalami kecelakaan laut di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur pada Minggu pagi (2/8).

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KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya-Makassar dengan waktu tempuh 40 jam atau 1 hari 16 jam.

Laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Perairan Utara Sumenep, diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT ALP pada Minggu (2/8) pukul 08.24 WIB.

Sementara pihak perusahaan kapal mendapat info dari nakhoda bahwa kapal terbakar di ujung utara madura sekitar pukul 06.00-07.00 WIB. Setelahnya, nakhoda tidak dapat dihubungi kembali.

"Jadi sejak Minggu, kira-kira 2 jam setelah kapal mengalami kebakaran, para korban terapung di perairan yang kira-kira berjarak 57 nautical miles dari Surabaya (sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan)," imbuhnya.

Berikut rincian 238 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep dan kapal yang membawanya kembali ke Surabaya: