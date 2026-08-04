Update KMP Mutiara Sentosa II: 62 Korban Selamat Masih dalam Perjalanan ke Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 62 korban selamat dari insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, dalam perjalanan menuju Surabaya.

Puluhan korban tersebut dibawa oleh KN Masalembo, dengan estimasi tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Selasa (4/8) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Yang kemarin kita prediksi jam 10-11 pagi sampai, kemungkinan mundur sampai jam 2 siang," tutur Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsdya TNI, Mohammad Syafii, Selasa (4/8).

Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam selama pelayaran. Faktor tersebut membuat kapal tidak dapat melaju sesuai perkiraan awal demi menjaga keselamatan pelayaran.

Hingga update terakhir sekitar pukul 10.00 WIB, posisi KN Masalembo tercatat berjarak sekitar 51 nautical miles dari Surabaya. Kapal terus melanjutkan pelayaran dengan mengutamakan keamanan seluruh korban di atas kapal.

"Dengan kondisi ombak yang ada, ada keterlambatan untuk tiba di sini (Pelabuhan Tanjung Perak), yang kita kedepankan memang safety dan kondisi korban, sehingga kecepatan kapal mungkin berkurang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kabasarnas Syafii juga menyampaikan koreksi tentang jumlah korban selamat yang dibawa KN Masalembo. Jumlah korban yang semula 57 orang, setelah pencocokan data, jumlahnya 62 orang.

"Jadi, kemarin informasi yang kita terima bahwa total korban yang kita evakuasi 233, dengan catatan 57 masih ada di Masalembo. Ternyata dari update terakhir, ada 62 korban yang ada di Masalembo," ungkap Marsdya Syafii.