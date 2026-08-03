Basarnas Pastikan 25 ABK KMP Mutiara Sentosa II Selamat dari Kebakaran

JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsdya TNI Mohammad Syafii pastikan 25 anak buah kapal (ABK) KMP Mutiara Sentosa II dievakuasi dalam kondisi selamat. Selain ABK, tenaga pendukung di kapal, seperti petugas katering, juga terkonfirmasi selamat.

Informasi tersebut disampaikan Syafii saat berada di Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (3/8). "Seluruh kru yang jumlahnya ada 25 orang dinyatakan selamat, itu informasi sementara yang kami terima. Kemudian tenaga bantuan di kapal, seperti katering juga terkonfirmasi selamat," tutur Marsdya Syafii.

Dalam kesempatan yang sama, Syafii menyebut pihaknya sudah mengunjungi sejumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya. "Begitu juga hari ini kita tadi menemui beberapa korban yang masih di rumah sakit. Kita yakinkan dan disampaikan bahwa temannya, keluarganya atau tim yang dia kenal terkonfirmasi sudah ditemukan," imbuhnya.

"Walaupun ada beberapa yang dalam kondisi meninggal, ini sebenarnya kita evakuasi karena seluruh penumpang yang melompat dari kapal ini dalam kondisi menggunakan life vest (pelampung)," pungkas Marsdya Syafii.

Sebagai informasi, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II alami kecelakaan laut di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur pada Minggu pagi (2/8). KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya-Makassar dengan waktu tempuh 40 jam atau 1 hari 16 jam. Laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari Syahbandar Tanjung Perak dan PT ALP pada Minggu (2/8) pukul 08.24 WIB.

Semenit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran menghubungi Kantor SAR Surabaya. Perusahaan melaporkan KMP Mutiara Sentosa II dengan sekitar 250 penumpang mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar.