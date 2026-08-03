Pemprov Jatim Siap Tanggung Biaya Pengobatan Korban KMP Mutiara Sentosa 2

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau korban KMP Mutiara Sentosa di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (3/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) siap menanggung biaya pengobatan korban insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa 2 di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau korban KMP Mutiara Sentosa di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (3/8).
"Saat ini, yang membutuhkan rawat inap ada di RS PHC, tetapi kalau seandainya harus dirujuk ke rumah sakit pemprov, silakan, semua (pengobatan) akan ditanggung Pemprov," tutur Khofifah kepada awak media.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa saat ini, KN Masalembu yang membawa 57 korban selamat sedang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, diperkirakan tiba pada malam hari.
"Dan dalam konfirmasi per saat ini ada 5 orang yang meninggal dunia, kita menyampaikan duka cita yang mendalam, mudah mudahan mereka semua dipanggil allah dalam keadaan husnul khatimah," imbuhnya.
Kemudian berdasarkan pembaruan data dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, satu dari lima korban meninggal merupakan warga Kabupaten Tulungagung.
"Update dari Kabiddokes, dari lima orang (meninggal), ada 1 orang sesuai dengan manifest datanya adalah warga Tulungagung. Pemprov akan menyampaikan santunan duka cita Mohon doa semuanya," pungkas Khofifah.
Kronologi singkat
KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT ALP.
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