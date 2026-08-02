KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Perairan Sumenep, Penumpang Panik Lompat ke Laut

Video amatir dari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Sejumlah penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 nekat melompat ke laut setelah kapal yang ditumpanginya mengalami kebakaran hebat di Perairan Utara Sumenep pada Minggu pagi (2/8).
Kepanikan para penumpang terekam jelas dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, penumpang tampak berkumpul di geladak kapal sambil mengenakan jaket pelampung berwarna oranye.
Sementara asap hitam pekat membumbung dari salah satu sisi kapal dan menyelimuti sebagian lambung. Perekam juga memperlihatkan kondisi puluhan penumpang yang memilih tetap berada di dek menunggu pertolongan.
"Pukul 10.20 WIB, beberapa penumpang melompat ke laut dan dievakuasi oleh Kapal TB Hasnur 26 dan Kapal British Mentor," tutur Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, dalam keterangannya, Minggu (2/8).
Ia mengatakan laporan awal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 diterima Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya dari pihak Syahbandar Tanjung Perak dan PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).
"Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya terima telepon pukul 08.24 WIB dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan utara Sumenep, Madura," lanjutnya.
Semenit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran menghubungi Kantor SAR Surabaya. Perusahaan melaporkan KMP Mutiara Sentosa 2 dengan sekitar 250 penumpang mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar.
"Pihak perusahaan kapal mendapat info dari nahkoda bahwa kapal terbakar di ujung utara madura sekitar pukul 06.00 - 07.00 WIB dan setelah itu nahkoda tidak dapat dihubungi kembali," terang Nanang.
Lebih lanjut, Nanang menjelaskan ada 4 kapal yang dikerahkan untuk mengevakuasi korban KMP Mutiara Sentosa 2, yakni KN SAR 249 Permadi, Kapal Meratus Project 3, Kapal TB Hasnur 26 dan Kapal British Mentor.
Kapal TB Hasnur 26 dan Kapal British Mentor membantu mengevakuasi para korban, baik yang bertahan di dek kapal maupun penumpang yang nekat menceburkan diri dengan pelampung.
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