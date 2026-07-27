Korlantas Polri Resmi Operasikan Bodycam, Penegakan Hukum Jadi Lebih Transparan dan Mencegah Pungli

JawaPos.com - Subdirektorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya (Subditwal dan PJR) Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri mengoperasikan body worn camera (bodycam). Sistem ini demi meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum lalu lintas.

Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol Ruben Verry Takaendengan mengatakan, Porli berkomitmen dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Dengan transparansi, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Pengoperasian bodycam menjadi bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas yang semakin profesional dan berbasis teknologi. Selain ETLE, kini setiap tindakan petugas di lapangan dapat didukung dengan rekaman digital yang objektif sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ruben, Senin (27/7).

Bodycam ini akan merekam video dan audio interaksi antara petugas dan pengguna jalan. Dengan begitu, bukti penegakan hukum akan semakin akurat dan akuntable.

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Adanya bodycam diharapkan bisa mencegah terjadinya pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, maupun bentuk pelanggaran lainnya. Dengan begitu, kinerja petugas di lapangan semakin profesional.

Pemanfaatan bodycam juga memperkuat sistem pengawasan internal Polri sekaligus mendukung integrasi penegakan hukum berbasis teknologi yang selama ini telah diterapkan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).