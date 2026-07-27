Eri Cahyadi Minta Pendopo Kelurahan-Kecamatan di Surabaya Jadi Panggung Seni Tradisional

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Sarasehan Seniman Reog dan Jaranan se-Surabaya di Sanggar Paguyuban Reog Purbaya, Rungkut Asri. (Istimewa)
JawaPos.com – Kesenian tradisional bakal makin punya tempat di Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan ruang-ruang publik sebagai panggung permanen bagi kesenian tradisional.
Beberapa ruang publik yang disiapkan di antaranya taman kota, pendopo kelurahan, hingga balai kecamatan.
Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Senin (27/7), ruang-ruang itu akan dimaksimalkan sebagai tempat latihan dan pertunjukan seni tradisional, untuk mempercepat regenerasi seniman muda di Kota Pahlawan.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat menghadiri Sarasehan Seniman Reog dan Jaranan se-Surabaya di Sanggar Paguyuban Reog Purbaya, Rungkut Asri.
Eri mengatakan, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan membangun sanggar atau menggelar pertunjukan sesekali.
Menurut dia, anak-anak Surabaya harus diberi ruang untuk melihat, belajar, hingga tampil secara rutin. Sehingga kesenian tradisional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata agar taman-taman, pendopo kelurahan, maupun kecamatan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan seni budaya. Baik sebagai tempat latihan maupun kegiatan lainnya," ujarnya.
Menurut politikus PDIP itu, ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya kreativitas sekaligus wadah regenerasi para pelaku seni tradisional.
"Seni budaya harus tampil di taman dan ruang-ruang publik. Dengan begitu anak-anak bisa melihat langsung, belajar, lalu mempraktikkannya. Harapan saya, generasi Surabaya memiliki karakter kuat dan tidak tergerus budaya asing," tegasnya.
Baca Juga:Tak Digubris Sejak 2024, Pemkot Surabaya Bongkar Bangunan Liar untuk Perluasan RSUD Eka Candrarini
Selain memfasilitasi ruang untuk tampil, Pemkot Surabaya juga akan memperkuat sistem pembinaan kelompok seni melalui paguyuban.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!