Eri Cahyadi Minta Pendopo Kelurahan-Kecamatan di Surabaya Jadi Panggung Seni Tradisional

JawaPos.com – Kesenian tradisional bakal makin punya tempat di Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan ruang-ruang publik sebagai panggung permanen bagi kesenian tradisional.

Beberapa ruang publik yang disiapkan di antaranya taman kota, pendopo kelurahan, hingga balai kecamatan.

Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Senin (27/7), ruang-ruang itu akan dimaksimalkan sebagai tempat latihan dan pertunjukan seni tradisional, untuk mempercepat regenerasi seniman muda di Kota Pahlawan.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat menghadiri Sarasehan Seniman Reog dan Jaranan se-Surabaya di Sanggar Paguyuban Reog Purbaya, Rungkut Asri.

Eri mengatakan, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan membangun sanggar atau menggelar pertunjukan sesekali.

Menurut dia, anak-anak Surabaya harus diberi ruang untuk melihat, belajar, hingga tampil secara rutin. Sehingga kesenian tradisional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata agar taman-taman, pendopo kelurahan, maupun kecamatan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan seni budaya. Baik sebagai tempat latihan maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Menurut politikus PDIP itu, ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya kreativitas sekaligus wadah regenerasi para pelaku seni tradisional.

"Seni budaya harus tampil di taman dan ruang-ruang publik. Dengan begitu anak-anak bisa melihat langsung, belajar, lalu mempraktikkannya. Harapan saya, generasi Surabaya memiliki karakter kuat dan tidak tergerus budaya asing," tegasnya.