Pemkot Surabaya Perketat Pengamanan TPA Benowo Usai Insiden Kebakaran Sampah

JawaPos.com - Pemkot Surabaya meningkatkan sistem pengamanan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, pascainsiden kebakaran yang membakar sekitar 900 meter persegi lahan pada Minggu (19/7).

Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan langkah antisipasi yang dilakukan, yakni menambah personel pengamanan dan menyiagakan armada pemadam kebakaran (Damkar) di sekitar akses Gelora Bung Tomo (GBT).

"Personel pengamanan akan kami tambah di luar area TPA. Ini sebagai langkah antisipasi apabila terdapat aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kawasan TPA," tuturnya, Kamis (23/7).

Fikser mengatakan evaluasi operasional TPA, sebenarnya telah rutin dilakukan setiap tiga bulan. Evaluasi mencakup aspek keamanan, volume sampah, hingga pelaksanaan standar operasional pengelolaan.

"Selama ini evaluasi rutin kami lakukan bersama PT Sumber Organik. Operasional TPA berjalan sesuai prosedur dan tidak ada kendala. Namun, kejadian kemarin menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengamanan agar risiko serupa dapat dicegah," imbuhnya.

Selain itu, DLH juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya untuk menambah armada yang disiagakan di sekitar akses keluar-masuk GBT dan TPA Benowo.

"Selama ini armada pemadam memang disiagakan ketika ada kegiatan di GBT. Ke depan, kami akan menambah armada, sehingga apabila terjadi kondisi darurat, penanganan bisa dilakukan lebih cepat," terang Fikser.

Mantan Kepala Satpol PP Surabaya tersebut memastikan operasional di TPA Benowo selama ini telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang disusun bersama antara Pemkot Surabaya dan PT Sumber Organik.

Setelah insiden kebakaran, Fikser juga menuturkan aktivitas pengangkutan sampah di Surabaya, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju TPA Benowo kembali berjalan normal.