Manufacturing Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Perkuat Kolaborasi Industri Menuju Era Baru Manufaktur Timur Indonesia

JawaPos.com - Pamerindo Indonesia resmi membuka penyelenggaraan Manufacturing Surabaya 2026 yang berlangsung pada 15–18 Juli 2026 di Grand City Convention & Exhibition Center (Convex), Surabaya. Memasuki penyelenggaraan ke-20, pameran ini kembali menghadirkan pelaku industri manufaktur, penyedia teknologi, asosiasi, pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan dalam satu ekosistem kolaboratif untuk mempercepat adopsi teknologi, memperluas kemitraan bisnis, dan memperkuat daya saing industri di Timur Indonesia.

Pembukaan Manufacturing Surabaya 2026 menandai terbukanya ruang kolaborasi yang akan berlangsung selama empat hari, mulai dari pertemuan bisnis, pertukaran pengetahuan, hingga eksplorasi berbagai solusi industri. Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap transformasi proses produksi, digitalisasi manufaktur, serta penguatan rantai pasok, pameran ini menjadi ruang temu yang menghubungkan kebutuhan industri dengan inovasi dan teknologi yang siap diterapkan di lapangan.

Momentum penyelenggaraan tahun ini hadir seiring semakin menguatnya posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor pertumbuhan industri nasional. Berdasarkan publikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, pada Triwulan I 2026 Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Di saat yang sama, sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 31,45 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perlu terus diimbangi dengan percepatan adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, serta kolaborasi lintas sektor agar mampu menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

Meysia Stephannie, Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia mengatakan bahwa selama dua dekade terakhir Manufacturing Surabaya terus berkembang mengikuti dinamika industri. Bukan lagi sekadar etalase inovasi, pameran ini kini berperan sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pelaku industri untuk membangun ekosistem manufaktur yang semakin terintegrasi.

"Hari ini menjadi awal dari berbagai kolaborasi yang kami harapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi industri. Transformasi manufaktur tidak lagi hanya ditentukan oleh kehadiran teknologi baru, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pelaku industri untuk saling terhubung, berbagi pengetahuan, serta membangun rantai pasok yang semakin kuat dan berkelanjutan. Melalui Manufacturing Surabaya 2026, kami ingin memastikan setiap partisipan tidak hanya melihat inovasi terbaru, tetapi juga menemukan solusi yang relevan, mitra strategis, dan peluang bisnis yang dapat memperkuat produktivitas serta daya saing perusahaan," ungkap Meysia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan industri nasional melalui pengembangan kawasan industri, infrastruktur logistik, serta konektivitas rantai pasok yang terus berkembang.

"Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan industri nasional. Potensi tersebut perlu didukung oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, penyedia teknologi, dan pelaku industri agar transformasi industri dapat berlangsung lebih cepat, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global," ujar Emil.

Sebagai bagian dari pengembangan penyelenggaraan tahun ini, Manufacturing Surabaya 2026 kembali hadir bersama Machine Tools Surabaya, Tools & Hardware Surabaya, serta Industrial Automation & Logistics Surabaya. Cakupan pameran juga diperluas melalui kehadiran Growtech Indonesia dan Indonesia Energy Week Surabaya, yang di dalamnya mencakup Electric Power Indonesia dan Water Indonesia.

Ekspansi cakupan tersebut menghadirkan keterhubungan yang lebih kuat antara sektor manufaktur, energi, dan agrikultur dalam satu ekosistem industri. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat rantai nilai industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi dinamika industri masa depan.