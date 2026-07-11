Tak Cukup Bayar Pajak, Pengelola Parkir Swasta di Surabaya Wajib Kantongi Izin Operasional

Tata kelola parkir di Surabaya diperketat, seluruh pengelola parkir swasta wajih mengantongi izin operasional. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemkot Surabaya menegaskan selain pembayaran pajak parkir, seluruh pengelola parkir swasta diwajibkan mengantongi izin operasional demi terwujudnya iklim kota yang tertib, aman, dan transparan.
Hal tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setelah adanya temuan pelanggaran parkir swasta di kawasan Jalan Tunjungan, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya.
"Ini demi menjamin kepastian hukum dan transparansi tarif. Kami meluruskan bahwa pembayaran pajak parkir oleh pelaku usaha atas lahan pribadinya, tidak menggantikan izin operasional parkir," ujarnya, Sabtu (11/7).
Terdapat perbedaan mendasar antara kewajiban membayar pajak parkir dan kepemilikan izin penyelenggaraan parkir. Sesuai aturan, kata Eri, setiap pelaku usaha yang menyediakan ruang parkir wajib memiliki keduanya secara linier.
"Di dalam izin operasional itulah pemkot dapat memitigasi risiko, menetapkan standar tarif resmi, mengetahui legalitas pengelola, hingga memastikan adanya tanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang," imbuhnya.
Untuk menghindari salah persepsi di masyarakat, Pemkot meminta Bapenda menyisir administrasi parkir swasta. Mulai pekan ini, setiap objek yang dipungut pajak wajib memiliki izin operasional yang masih berlaku.
“Jika izin (pelaku usaha) belum lengkap, tolong aktivitasnya (parkir) berhenti dulu sementara waktu hingga seluruh proses perizinan diselesaikan oleh pihak pengelola,” tegas Walkot Eri Cahyadi.
Pemkot Surabaya membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta untuk kembali membuka fasilitas parkir tersebut, dengan syarat telah mengadopsi standar pelayanan modern yang ditetapkan Pemkot.
"Apabila pihak pengelola sudah merampungkan perizinannya, menerapkan sistem satu pintu (one gate system), dan mengintegrasikan pembayaran non-tunai (QRIS), silakan beroperasi kembali," ujarnya.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!