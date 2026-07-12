Pemkot Surabaya Sediakan 2.700 Stan Gratis bagi Pedagang Kaki Lima, Tak Perlu Sewa

JawaPos.com - Kabar gembira bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar tumpah di Surabaya yang selama ini kesulitan membayar sewa stan untuk berdagang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sekitar 2.700 stan kosong di pasar milik PT Pasar Surya Perseroda.

Menariknya, stan tersebut dapat ditempati tanpa dikenai biaya sewa alias gratis. Pemkot juga meminta para pedagang melapor jika menemukan oknum yang memungut biaya penempatan stan.

"Jadi kalau ada yang sampai berbayar, kami persilakan melapor ke kami atau kepada hotline Pak Wali Kota (Eri Cahyadi), pasti akan kami tindak tegas," ujar Kepala BPSDA Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, Minggu (12/7).

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pelaku usaha kecil.

Karena itu, penataan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga menghadirkan solusi.

"Pada prinsipnya kami memfasilitasi, melakukan penataan. Jadi kita tidak hanya menertibkan, tapi harus ada solutif. Nah, kita solutifnya bekerja sama dengan Pasar Surya, menyediakan tempat," imbuhnya.

Berdasarkan data BPSDA, terdapat sekitar 2.200 pedagang pasar tumpah ber-KTP Surabaya dan sekitar 500 pedagang ber-KTP luar Surabaya.

Jumlah stan kosong yang tersedia di berbagai pasar di Surabaya masih cukup untuk menampung para pedagang.