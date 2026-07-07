Setelah Viral, Pengontrak di Surabaya Klaim Tidak Pernah Minta Kompensasi Rp 60 Juta, Pemilik Rumah Ingat Betul

JawaPos.com - Polemik rumah kontrakan di Jalan Kalisari Sayangan 1, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, viral di media sosial. Pengontrak disebut sudah bertahun-tahun tidak membayar sewa hingga meminta kompensasi Rp 60 juta.

Tudingan itu dibantah oleh pihak pengontrak. Mereka mengklaim tidak pernah meminta kompensasi dengan nominal Rp 60 Juta.

Sebaliknya, pemilik rumah menyatakan permintaan Rp 60 juta pernah disampaikan sebagai syarat untuk mengosongkan rumah.

Pengontrak Bantah Minta Kompensasi Rp 60 Juta Titik selaku pengontrak rumah membantah meminta kompensasi sebesar Rp 60 juta. Ia mengaku heran darimana narasi itu muncul.

"Kami nggak pernah sebut nominal, orang tergiring opini minta Rp 60 juta itu dikiranya kita parasit. Kami nggak pernah minta segitu, pokok (kompensasi) pantes buat ngontrak," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (7/7).

"Kurang pantas juga kalau kita sebut nominal. Pokoknya kami minta kalau diusir, dikasih buat ngekos atau ngontrak di tempat lainnya. Apalagi sekarang lagi viral, susah buat cari tempat selanjutnya," imbuh Titik.

Perempuan 46 tahun tersebut menceritakan bahwa rumah kontrakan sudah ditempati turun-temurun dari neneknya. Dia adalah generasi ketiga. Bahkan saat pertama kali sewa, tempat tersebut masih berupa tanah lapang.

"Jadi pas nenek saya ke sini itu tempat (menunjuk rumahnya) masih lapangan kosong. Terus nenek saya sewa tanah dan bangun rumah. Dulu kesepakatan nenek saya sewa tanah bukan ngontrak," ucap Titik.