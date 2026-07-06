Diduga Ngebut, Pengendara Palisade Tabrak 3 Kendaraan di Kediri, Satu Orang Tewas

Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil Hyundai Palisade dan 3 kendaraan terjadi di Kota Kediri, 1 pengendara tewas di tempat. (Dokumentasi Radar Kediri)
JawaPos.com - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada Minggu (5/7) sekitar pukul 22.00 WIB. Satu orang pengendara dilaporkan tewas.
Empat kendaraan tersebut, yakni mobil Hyundai Palisade dengan nopol AG 55 SIS, Toyota Avanza dengan plat nomor AG 1605 XR, Isuzu Phanter AG 1837 EY, dan Honda Scoopy dengan plat nomor AG 7027 VCA.
"Benar satu meninggal dunia dan dua luka-luka,” tutur Kasatlantas Polres Kediri Kota, AKP Tutud Yudho Prastyawan melalui Kanit Gakkum, Ipda Andi Anang Dwi Fauzi Sulaiman, dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), Senin (6/7).
Kecelakaan maut tersebut bermula dari mobil Hyundai Palisade putih yang dikemudiakan oleh DWS, 16 tahun, warga Kabupaten Nganjuk melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi.
Di saat yang sama, pengendara Honda Scoopy berinsial NAL, 19 tahun, warga Kecamatan Grogol, Kediri melaju di depan Palisade. NAL berboncengan dengan FZ, 19 tahun, warga Kecamatan Banyakan, Kediri.
“Diduga pengemudi Hyundai Palisade kurang berkonsentrasi dan jarak kendaraan sudah terlalu dekat, sehingga tabrakan dari arahbelakang pun tidak dapat dihindari,” terang Ipda Andi.
Setelah menghantam sepeda motor, Hyundai Palisade kehilangan kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Mobil tersebut kemudian bertabrakan dengan Toyota Avanza yang melaju dari arah utara menuju selatan.
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Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Honda Scoopy, Naura Azwa Laksono, mengalami memar pada dahi serta luka lecet pada tangan dan kaki kanan. Sementara temannya yang dibonceng, FZ, meninggal di lokasi.
Kemudian penumpang Isuzu Panther, Ani Maskufah, 50 tahun, warga Kabupaten Trenggalek, mengalami luka pada dahi sebelah kiri. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis.
Hingga kini, Satlantas Polres Kediri Kota masih melanjutkan proses penyelidikan dengan memeriksa para saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan pendalaman terhadap seluruh unsur penyebab kecelakaan. (*)
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