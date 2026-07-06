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Novia Herawati
Senin, 6 Juli 2026 | 22.25 WIB

Kronologi Kericuhan Konser Denny Caknan di Surabaya, 12 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Kericuhan di konser Denny Caknan di Surabaya, pagar pembatas jebol dan melukai sejumlah orang. (Instagram @jatimmetropolis) - Image

Kericuhan di konser Denny Caknan di Surabaya, pagar pembatas jebol dan melukai sejumlah orang. (Instagram @jatimmetropolis)

JawaPos.com - Kericuhan mewarnai konser gratis Denny Caknan di Surabaya Expo Center (SUBEC), kawasan eks THR, Minggu malam (5/7). Insiden tersebut mengakibatkan 12 orang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto mengatakan panggung hiburan rakyat yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini mulanya berjalan normal. Gate atau pintu masuk dibuka sejak pukul 16.00 WIB.

"Jam 4 sore itu open gate, para penonton mulai memasuki area konser melalui pintu utama dengan sistem pemeriksaan ketat oleh security internal (Guard) dan Satpol PP," ujar AKP Hadi dalam keterangannya, Senin (7/6).

Konser dimulai pukul 16.15 WIB dengan penampilan Fusion Jazz Community dan Band Princessia sebagai pembuka. Situasi masih berlangsung kondusif hingga menjelang penampilan bintang utama, Denny Caknan.

"Sekitar pukul 19.27 WIB, situasi di dalam Lapangan SUBEC hampir penuh, namun penonton yang di luar memaksa masuk pintu gerbang SUBEC hingga pintu gerbang jebol," imbuhnya.

Hingga pukul 19.45 WIB, ribuan penonton di luar SUBEC memaksa menerobos meski petugas memasang pagar pembatas. Imbauan bahwa kapasitas venue telah penuh tidak diindahkan oleh mereka.

"Akibat berdesakan, pada pukul 20.13 WIB, beberapa penonton (konser Denny Caknan) mengalami luka-luka dan pingsan. Selanjutnya dilakukan penanganan oleh tim medis," terang AKP Hadi.

Denny Caknan mulai tampil pukul 20.20 WIB. Sementara itu, petugas keamanan tetap melakukan penyekatan di pintu masuk untuk mencegah tambahan penonton memasuki area konser.

"Pukul 20.55 WIB dilakukan penyekatan oleh petugas keamanan di pintu masuk untuk menghalau penonton agar tidak masuk ke dapan venue SUBEC. Pukul 21.45 WIB Kegiatan konser pesta rakyat telah selesai," ujarnya.


Lebih lanjut, AKP Hadi mengatakan sebanyak 21 orang menjadi korban kericuhan, termasuk seorang anggota Babinsa dan seorang personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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